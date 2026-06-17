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Esporte

Momento ‘lindo’: a fala de Messi após marcar três gols com Argentina na Copa

Argentino marcou três gols na partida contra Argélia

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 10h06 | Atualizado em 17 jun 2026, 10h08
dpatop - 17 June 2026, USA, Kansas City: Soccer, Men, 2026 World Cup, Argentina vs. Algeria, Preliminary Round, Group J, Matchday 1, Kansas City Stadium, Lionel Messi (Argentina) celebrates his second goal, making the score 2-0. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
Lionel Messi: camisa 10 vai enfrentar a Inglaterra pela primeira vez (Tom Weller/picture alliance/Getty Images)
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Após protagonizar a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi falou sobre a partida que marcou seu recorde de 16 gols em campeonatos mundiais, se equivalendo a Miroslav Klose na artilharia da competição.

Em entrevista à Fifa depois de garantir o placar, o jogador afirmou que começar a Copa com a vitória foi um “momento muito lindo” e que iria desfrutar com o time “muito unido e forte”.

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“Agradecer a nossa torcida. Uma demonstração de que a Argentina é uma loucura, 70 mil pessoas ou mais. O esforço que fazem, onde quer que estejam, cantam até o último minuto”, afirmou Messi, que marcou os três gols da partida e ainda teve outro anulado logo no início.

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