Momento ‘lindo’: a fala de Messi após marcar três gols com Argentina na Copa

Após protagonizar a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi falou sobre a partida que marcou seu recorde de 16 gols em campeonatos mundiais, se equivalendo a Miroslav Klose na artilharia da competição.

Em entrevista à Fifa depois de garantir o placar, o jogador afirmou que começar a Copa com a vitória foi um “momento muito lindo” e que iria desfrutar com o time “muito unido e forte”.

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“Agradecer a nossa torcida. Uma demonstração de que a Argentina é uma loucura, 70 mil pessoas ou mais. O esforço que fazem, onde quer que estejam, cantam até o último minuto”, afirmou Messi, que marcou os três gols da partida e ainda teve outro anulado logo no início.

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