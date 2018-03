MMA: lutador é punido por ‘comemoração inadequada’

O lutador americano de MMA Drew Chatman, de 23 anos, apelidado de “O Honorável”, foi desqualificado da luta que havia vencido no sábado, no LFA 36, por causa de uma “comemoração inadequada” no octógono. Logo após nocautear o adversário Irvins Ayala, Chatman subiu sobre suas costas e deu um salto mortal para comemorar o triunfo em seu primeiro combate na categoria.

O lutador ainda foi suspenso por 90 dias e explicou o acontecido em entrevista ao site MMA Fighting. “Quando ele caiu no chão, eu quase não acreditei, porque aconteceu de forma muito rápida. Minha reação natural foi de subir nele”, explicou Chatman. “Em todas as minhas comemorações nas lutas amadoras eu dei saltos mortais. Eu nunca penso antes. O que fiz foi no subconsciente.”

“Quero pedir desculpas ao Irvins Ayala. Ele foi um grande adversário e fez uma grande luta. Não foi uma boa decisão por minha parte, como um lutador de artes marciais. Quero me desculpar com a Comissão Atlética da Califórnia, porque eles estabelecem as regras de forma correta. Também me desculpo com o LFA, porque me deu um ótima oportunidade de mostrar minhas habilidades. Não me farei de vítima aqui, porque, na realidade, a vítima foi o Irvins Ayala. Foi uma infelicidade, mas não tinha que acabar dessa maneira. Todas essa publicidade e mídia… a realidade é que agi errado e não estou querendo ganhar fama por isso, porque sou um lutador”, desculpou-se Chatman.