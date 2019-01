Mistério sobre estado de saúde de Schumacher completa 5 anos

Genebra – O maior mistério do esporte completa cinco anos neste sábado. Desde 29 de dezembro de 2013, quando Michael Schumacher sofreu um acidente de esqui em Méribel, na França, o mundo do automobilismo soube poucas informações sobre o estado de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1. O alemão deixou o hospital após seis meses internado e desde então poucas informações oficiais foram divulgadas.

Os fãs do piloto com mais títulos e vitórias na Fórmula 1 continuam sem saber detalhes sobre a recuperação dele. A empresária e assessora de imprensa de Schumacher, Sabine Kehm, afirma que não pode passar informações, pois precisa atender o pedido da família do ex-piloto por discrição. Apesar disso, especulações, entrevistas de amigos e reportagens da imprensa europeia continuam a circular e a aumentar o ar de mistério sobre a situação do alemão.

A mais recente informação veio do jornal inglês Daily Mail. Segundo a publicação, o ex-piloto não está em coma nem respira com a ajuda de aparelhos. No começo deste mês, o ex-chefe de Schumacher na Ferrari e atual presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o francês Jean Todt, deu outros detalhes. O dirigente contou ao jornal alemão Auto Bild ter acompanhado o GP do Brasil pela televisão ao lado do amigo. “Eu sou sempre cauteloso quando digo alguma coisa, mas é verdade que eu vi o Grande Prêmio do Brasil de 2018 na Suíça com Michael Schumacher”, disse Todt.

O alemão mora na cidade de Gland, onde a família se refugia da curiosidade em uma mansão com praia particular no lago de Genebra. A postura dos parentes é de não tentar divulgar informações sobre o piloto. Nem mesmo boatos foram desmentidos.

Uma das informações de mais repercussão surgiu em 2015. O jornal Daily Express publicou que Schumacher estava pesando apenas 45kg. No ano seguinte, o arcebispo alemão Georg Gänswein afirmou à revista Bunte que esteve com o ex-piloto. “Sentei na frente dele, segurei as duas mãos e olhei para ele. Seu rosto é, como todos sabemos, o típico rosto de Michael Schumacher, só está um pouco mais cheio. Ele sente que pessoas amorosas estão ao seu redor, cuidando dele.”

Schumacher vai completar 50 anos em 3 de janeiro. Para comemorar a data, a família anunciou o lançamento de um aplicativo, que terá carros de corrida em 3D, informações e vídeos da carreira do alemão. A Ferrari também pretende organizar uma exposição em sua sede, em Maranello, para relembrar os cinco títulos mundiais do ex-piloto vencidos pela escuderia alemã.

Schumacher sofreu o acidente ao bater em uma pedra enquanto descia de esqui. O ex-piloto fazia um traçado fora da pista convencional. O impacto, inclusive, foi filmado por uma câmera fixada no capacete do alemão. As imagens foram utilizadas na investigação.

HERDEIRO – O ano de 2018 foi importante para um dos filhos do heptacampeão, Mick Schumacher. Aos 19 anos, ele foi campeão da Fórmula 3 Europeia, título conquistado pelo pai na década de 1990. O sonho dele é de chegar um dia à Fórmula 1. O talento já faz o jovem piloto chamar a atenção de equipes como Mercedes e Ferrari.

Em 2019, o jovem piloto vai correr na Fórmula 2, o último passo antes da principal categoria do automobilismo. Mick é o filho mais novo de Schumacher. A primogênita é Gina Maria, de 21 anos, que tem disputa de provas de equitação. O ex-piloto está casado com Corinna desde agosto de 1995.