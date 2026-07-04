Mister exigente? Ancelotti dá notas para cada jogo do Brasil na Copa do Mundo

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Carlo Ancelotti avalia a evolução da seleção brasileira na Copa do Mundo, dando notas por jogo e destacando a melhora na qualidade com a bola. O técnico italiano analisa o desempenho em diferentes partidas e a consistência crescente da equipe antes do próximo e desafiador confronto contra a Noruega, um adversário que o Brasil nunca venceu.

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Carlo Ancelotti deu suas notas para cada jogo do Brasil na Copa do Mundo até a fase de 16 avos de final. O treinador enxerga evolução na seleção brasileira que enfrentará a Noruega neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília)

“É um dado que pensamos após cada partida. Foi um 5 contra o Marrocos, um 6,5 contra o Haiti, um 7 contra a Escócia e estávamos felizes com um 7,5 depois do Japão”, disse o italiano em coletiva de imprensa neste sábado, 4.

O Brasil passou por diferentes situações nesta Copa do Mundo. Contra Marrocos na estreia, saiu atrás, em um primeiro tempo ruim, e contou com um golaço de Vinícius Jr. para empatar o jogo. Apesar da melhora no segundo tempo, ficou no 1 a 1.

Na vitória sobre o Haiti, por 3 a 0, foi dominante na primeira metade em que marcou todos os gols, mas caiu de ritmo na segunda etapa. Na terceira rodada da fase de grupos, fez jogo mais convincente contra a Escócia vencendo pelo mesmo placar.

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O Japão foi o adversário da inédita fase de mata-mata de 16 avos de final e saiu na frente no placar, em novo primeiro tempo abaixo do Brasil. Na volta do intervalo, a seleção brasileira reagiu e buscou a virada por 2 a 1 nos acréscimos com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.

“Acho que melhorou a qualidade com bola. No primeiro jogo fizemos muitos erros com bola. Agora é mais acertado com bola, tem menos erros de passe e mais acertos na frente”, justificou o treinador na sua avaliação.

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O próximo desafio de Ancelotti e da seleção pentacampeã é a Noruega, adversário que o Brasil nunca venceu. São quatro jogos entre as equipes, sendo dois empates e duas vitórias para o lado norueguês.

“Eu acho que a equipe [do Brasil] não está em seu melhor momento. Eu acho que podem alcançar também melhor qualidade no jogo, melhor consistência no jogo. A verdade é que a equipe melhorou até o primeiro jogo bem e segue melhorando”, disse Ancelotti.

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