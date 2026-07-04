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Esporte

Mister exigente? Ancelotti dá notas para cada jogo do Brasil na Copa do Mundo

Técnico não vê seleção no melhor momento, mas enxerga melhora na equipe ao longo da competição

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 22h27
Homem de cabelos grisalhos, óculos e terno escuro, com camisa branca e gravata preta, olhando para cima com expressão séria, em um estádio de futebol com torcedores desfocados ao fundo
Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti (Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images)
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Carlo Ancelotti deu suas notas para cada jogo do Brasil na Copa do Mundo até a fase de 16 avos de final. O treinador enxerga evolução na seleção brasileira que enfrentará a Noruega neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília)

“É um dado que pensamos após cada partida. Foi um 5 contra o Marrocos, um 6,5 contra o Haiti, um 7 contra a Escócia e estávamos felizes com um 7,5 depois do Japão”, disse o italiano em coletiva de imprensa neste sábado, 4. 

O Brasil passou por diferentes situações nesta Copa do Mundo. Contra Marrocos na estreia, saiu atrás, em um primeiro tempo ruim, e contou com um golaço de Vinícius Jr. para empatar o jogo. Apesar da melhora no segundo tempo, ficou no 1 a 1.

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Na vitória sobre o Haiti, por 3 a 0, foi dominante na primeira metade em que marcou todos os gols, mas caiu de ritmo na segunda etapa. Na terceira rodada da fase de grupos, fez jogo mais convincente contra a Escócia vencendo pelo mesmo placar.

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O Japão foi o adversário da inédita fase de mata-mata de 16 avos de final e saiu na frente no placar, em novo primeiro tempo abaixo do Brasil. Na volta do intervalo, a seleção brasileira reagiu e buscou a virada por 2 a 1 nos acréscimos com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli. 

“Acho que melhorou a qualidade com bola. No primeiro jogo fizemos muitos erros com bola. Agora é mais acertado com bola, tem menos erros de passe e mais acertos na frente”, justificou o treinador na sua avaliação.

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O próximo desafio de Ancelotti e da seleção pentacampeã é a Noruega, adversário que o Brasil nunca venceu.  São quatro jogos entre as equipes, sendo dois empates e duas vitórias para o lado norueguês. 

“Eu acho que a equipe [do Brasil] não está em seu melhor momento. Eu acho que podem alcançar também melhor qualidade no jogo, melhor consistência no jogo. A verdade é que a equipe melhorou até o primeiro jogo bem e segue melhorando”, disse Ancelotti. 

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