Mirassol x Remo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Em confronto direto na parte de baixo da tabela, equipes se enfrentam pela 21ª rodada. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Mirassol e Remo vão se enfrentar nesta quarta-feira, 29, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O duelo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, com as duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela.
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O Mirassol vem de um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Vasco da Gama e ocupa a 19ª posição, com 20 pontos. A equipe paulista busca uma vitória em seus domínios para tentar sair da zona de rebaixamento. O técnico Rafael Guanaes não deve contar com o atacante Gabriel Taliari, lesionado.
Já o Remo chega embalado após uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, em casa, resultado que o tirou da vice-lanterna, ultrapassando o próprio adversário desta noite. O time paraense, comandado por Léo Condé, está na 18ª colocação com 21 pontos e também precisa do resultado para se aproximar da saída do Z-4. A equipe tem uma longa lista de desfalques por lesão, incluindo Marcelo Rangel, Patrick de Paula e Kayky Almeida.
Como assistir ao jogo entre Mirassol e Remo hoje?
Mirassol e Remo vão se enfrentar nesta quarta, 29, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.
Prováveis escalações:
Mirassol: Thomazella; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Japa; Bruno Santos, Gustavo Mosquito e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Marllon e Mayk; Zá Ricardo, Zé Welison e Leonel Picco; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR);
- Quarto Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);
- VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ);
- AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN).