Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Esporte

Mirassol x Remo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Em confronto direto na parte de baixo da tabela, equipes se enfrentam pela 21ª rodada. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 13h00 | Atualizado em 29 jul 2026, 18h41
Estádio José Maria de Campos Maia
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (Felipe Novoa @nopontovoa/Divulgação)
Continua após publicidade
Mirassol x Remo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Mirassol e Remo vão se enfrentar nesta quarta-feira, 29, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O duelo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, com as duas equipes separadas por apenas um ponto na tabela.

+ Jogos de hoje, quarta, 29 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Mirassol vem de um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Vasco da Gama e ocupa a 19ª posição, com 20 pontos. A equipe paulista busca uma vitória em seus domínios para tentar sair da zona de rebaixamento. O técnico Rafael Guanaes não deve contar com o atacante Gabriel Taliari, lesionado.

Siga

Já o Remo chega embalado após uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, em casa, resultado que o tirou da vice-lanterna, ultrapassando o próprio adversário desta noite. O time paraense, comandado por Léo Condé, está na 18ª colocação com 21 pontos e também precisa do resultado para se aproximar da saída do Z-4. A equipe tem uma longa lista de desfalques por lesão, incluindo Marcelo Rangel, Patrick de Paula e Kayky Almeida.

Continua após a publicidade

Futebol: as contratações de peso na temporada

Como assistir ao jogo entre Mirassol e Remo hoje?

Mirassol e Remo vão se enfrentar nesta quarta, 29, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Mirassol: Thomazella; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Japa; Bruno Santos, Gustavo Mosquito e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

Continua após a publicidade

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Marllon e Mayk; Zá Ricardo, Zé Welison e Leonel Picco; Yago Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem

    Continua após a publicidade
        • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
        • Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR);
        • Quarto Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);
        • VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ);
        • AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN).
        Publicidade
        TAGS:
        Campeonato Brasileiro
        Futebol: onde assistir
        Redação Digital
        Assine Abril

        Veja Negócios

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        OFERTA RELÂMPAGO

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        Veja

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        OFERTA RELÂMPAGO

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        Guia do Estudante

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

        OFERTA RELÂMPAGO

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

        Superinteressante

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        OFERTA RELÂMPAGO

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        Quatro Rodas

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        OFERTA RELÂMPAGO

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        Você RH

        Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

        OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

        Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

        Veja Saúde

        Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

        OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

        Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

        Claudia

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        OFERTA RELÂMPAGO

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        Viagem e Turismo

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

        OFERTA RELÂMPAGO

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

        Goread

        Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

        OFERTA MÊS DOS PAIS

        Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

        Guia + Veja

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

        OFERTA RELÂMPAGO

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

        Veja + Zero Hora

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        OFERTA RELÂMPAGO

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        Capricho

        Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        OFERTA RELAMPAGO

        Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

        Quatro Rodas + Placar

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

        OFERTA RELÂMPAGO

        Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
        Quem assina tem mais vantagens
        Icone de colunistas
        Colunistas
        Conteúdo criado por especialistas
        Icone de favoritos
        Seus favoritos
        Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
        Icone de aplicativo
        Aplicativo
        Leia todas as revistas em um só app
        Icone de sites
        Sites
        Acesso ilimitado aos sites
        Icone de leitura offline
        Leia offline
        Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
        Icone de clube
        Abril Signature
        Descontos, cashback, sorteios e muito mais

        Leia também no GoRead

        Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

        Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

        Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
        ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

        Digital Básico

        A notícia em tempo real na palma da sua mão!
        Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
        De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
        OFERTA MÊS DOS PAIS

        Revista em Casa + Digital Premium

        Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
        De: R$ 59,99/mês
        A partir de R$ 29,90/mês
        Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

        *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
        *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).