Mirassol x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Mirassol e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão. O Verdão, líder isolado com a melhor campanha dos pontos corridos, chega embalado após goleadas na Copa do Brasil e Brasileirão. O Mirassol, que empatou com o Santos, busca surpreender em casa após ser eliminado de outras competições. Abel Ferreira promete força máxima.

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Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 30, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Mirassol chega ao confronto depois de empatar por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, no último domingo. Eduardo abriu o placar para o Leão ainda no primeiro tempo, mas Barreal deixou tudo igual na etapa final, após passe de Neymar. A equipe de Rafael Guanaes terminou a partida com um jogador a menos depois da expulsão de Wallisson e conseguiu sustentar o resultado sob pressão. Eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio e da Libertadores pela LDU, o Mirassol agora concentra suas atenções somente no Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras, por outro lado, chega em alta. Na quarta-feira, goleou o Santos por 3 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e encaminhou a classificação para a semifinal. Flaco López voltou a ser protagonista na vitória, que aconteceu justamente no dia em que o clube completou 112 anos.

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No Brasileirão, o Verdão também vem de uma grande atuação. Na última rodada, derrotou o Vasco por 4 a 1, com dois gols de Flaco López, um do Vitor Roque e outro do Mauricio. O triunfo levou a equipe de Abel Ferreira aos 51 pontos e consolidou a liderança da competição, com a melhor campanha do clube na era dos pontos corridos após 24 rodadas.

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Onde assistir à partida entre Mirassol e Palmeiras?

Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 30, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

Prováveis escalações

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Willian Machado; Reinaldo, Neto Moura e Cazonatti; Eduardo, Alesson e Carlos Eduardo. Técnico: Rafael Guanaes.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Mauricio, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

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Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi (SP);

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP);

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS);

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP);

AVAR: Herman Brumel Vani (SP).