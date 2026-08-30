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Mirassol x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Líder do campeonato visita o Leão neste domingo, 30, no Maião, pela 25ª rodada

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 12h00
Estádio José Maria de Campos Maia
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (Felipe Novoa @nopontovoa/Divulgação)
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Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 30, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Mirassol chega ao confronto depois de empatar por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, no último domingo. Eduardo abriu o placar para o Leão ainda no primeiro tempo, mas Barreal deixou tudo igual na etapa final, após passe de Neymar. A equipe de Rafael Guanaes terminou a partida com um jogador a menos depois da expulsão de Wallisson e conseguiu sustentar o resultado sob pressão. Eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio e da Libertadores pela LDU, o Mirassol agora concentra suas atenções somente no Campeonato Brasileiro. 

O Palmeiras, por outro lado, chega em alta. Na quarta-feira, goleou o Santos por 3 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e encaminhou a classificação para a semifinal. Flaco López voltou a ser protagonista na vitória, que aconteceu justamente no dia em que o clube completou 112 anos.

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No Brasileirão, o Verdão também vem de uma grande atuação. Na última rodada, derrotou o Vasco por 4 a 1, com dois gols de Flaco López, um do Vitor Roque e outro do Mauricio. O triunfo levou a equipe de Abel Ferreira aos 51 pontos e consolidou a liderança da competição, com a melhor campanha do clube na era dos pontos corridos após 24 rodadas.

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Onde assistir à partida entre Mirassol e Palmeiras?

Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 30, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video. 

Prováveis escalações

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Willian Machado; Reinaldo, Neto Moura e Cazonatti; Eduardo, Alesson e Carlos Eduardo. Técnico: Rafael Guanaes. 

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Mauricio, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. 

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Arbitragem

  • Árbitro: João Vitor Gobi (SP);
  • Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP);
  • Quarto árbitro: Roger Goulart (RS);
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP);
  • AVAR: Herman Brumel Vani (SP).
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Campeonato Brasileiro
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