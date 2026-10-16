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Esporte

Mirassol x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 16, no interior paulista, pela 31ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 13h30
Estádio José Maria de Campos Maia
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (Felipe Novoa @nopontovoa/Divulgação)
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Mirassol e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira, 16, às 20h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, conhecido como Maião, em Mirassol, no interior de São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto coloca frente a frente duas equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento. Os paulistas chegam na 15ª colocação, com 33 pontos, enquanto os gaúchos ocupam o 17º lugar, com 32, abrindo o grupo dos quatro últimos colocados.

O Mirassol chega ao compromisso pressionado pela necessidade de recuperar o desempenho apresentado nas rodadas anteriores. Sob o comando de Rafael Guanaes, a equipe paulista vinha de uma sequência de quatro partidas sem derrota, interrompida no último domingo, quando perdeu por 1 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O resultado manteve o Leão próximo da zona de rebaixamento e aumentou a importância do confronto diante do Internacional. Para a partida, o treinador contará com o retorno do zagueiro e capitão João Victor, que cumpriu suspensão na rodada anterior. No setor ofensivo, a principal dúvida está na formação do ataque, com Edson Carioca e Eduardo disputando espaço depois de começarem no banco contra os baianos.

Do outro lado, o Internacional tenta transformar o empate por 1 a 1 com o Grêmio, no clássico Gre-Nal, em ponto de partida para uma recuperação na reta final do Brasileirão. Comandado por Eduardo Baptista, o Colorado precisa vencer para deixar o Z4 e ganhar fôlego na disputa pela permanência na elite nacional. O meia Alan Patrick, uma das principais referências técnicas do elenco, está fora por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. O goleiro Anthoni também virou desfalque de última hora devido a uma inflamação no joelho, abrindo espaço para Matheus Cunha assumir a posição.

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Onde assistir à partida entre Mirassol e Internacional:

A partida entre Mirassol e Internacional nesta sexta-feira, 16, às 20h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo sportv, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, no pay-per-view.

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Prováveis escalações:

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Neto Moura e Eduardo (Shaylon); Edson Carioca, Bruno Santos e Alesson (Gustavo Mosquito). Técnico: Rafael Guanaes.

Internacional: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Rodrigo Villagra, Thiago Maia e Bernabei (Matheus Bahia); Vitinho e Calebe (Bernabei); Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

Arbitragem:

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);
  • Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);
  • Quarto árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ);
  • VAR: Wagner Reway (SC);
  • AVAR: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ);
  • AVAR 2: Philip Georg Bennett (RJ).
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