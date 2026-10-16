Mirassol x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Mirassol e Internacional se enfrentam nesta sexta, às 20h, pela 31ª rodada do Brasileirão 2026. O confronto direto é crucial para as equipes que buscam se afastar da zona de rebaixamento. O Mirassol (15º) tenta se reerguer após derrota, enquanto o Inter (17º) precisa vencer para sair do Z4 e ganhar fôlego na competição. Lesões e retornos marcam os times.

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Mirassol e Internacional se enfrentam nesta sexta-feira, 16, às 20h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, conhecido como Maião, em Mirassol, no interior de São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto coloca frente a frente duas equipes que lutam para se afastar da zona de rebaixamento. Os paulistas chegam na 15ª colocação, com 33 pontos, enquanto os gaúchos ocupam o 17º lugar, com 32, abrindo o grupo dos quatro últimos colocados.

O Mirassol chega ao compromisso pressionado pela necessidade de recuperar o desempenho apresentado nas rodadas anteriores. Sob o comando de Rafael Guanaes, a equipe paulista vinha de uma sequência de quatro partidas sem derrota, interrompida no último domingo, quando perdeu por 1 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O resultado manteve o Leão próximo da zona de rebaixamento e aumentou a importância do confronto diante do Internacional. Para a partida, o treinador contará com o retorno do zagueiro e capitão João Victor, que cumpriu suspensão na rodada anterior. No setor ofensivo, a principal dúvida está na formação do ataque, com Edson Carioca e Eduardo disputando espaço depois de começarem no banco contra os baianos.

Do outro lado, o Internacional tenta transformar o empate por 1 a 1 com o Grêmio, no clássico Gre-Nal, em ponto de partida para uma recuperação na reta final do Brasileirão. Comandado por Eduardo Baptista, o Colorado precisa vencer para deixar o Z4 e ganhar fôlego na disputa pela permanência na elite nacional. O meia Alan Patrick, uma das principais referências técnicas do elenco, está fora por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. O goleiro Anthoni também virou desfalque de última hora devido a uma inflamação no joelho, abrindo espaço para Matheus Cunha assumir a posição.

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Onde assistir à partida entre Mirassol e Internacional:

A partida entre Mirassol e Internacional nesta sexta-feira, 16, às 20h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo sportv, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, no pay-per-view.

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Prováveis escalações:

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Neto Moura e Eduardo (Shaylon); Edson Carioca, Bruno Santos e Alesson (Gustavo Mosquito). Técnico: Rafael Guanaes.

Internacional: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Rodrigo Villagra, Thiago Maia e Bernabei (Matheus Bahia); Vitinho e Calebe (Bernabei); Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

Arbitragem:

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ); Quarto árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ);

Jodis Nascimento de Souza (RJ); VAR: Wagner Reway (SC);

Wagner Reway (SC); AVAR: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ);

Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ); AVAR 2: Philip Georg Bennett (RJ). Continua após a publicidade