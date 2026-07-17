Mirassol x Grêmio no Campeonato Brasileiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Ler Resumo





Mirassol e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (17) pela 19ª rodada do Brasileirão Série A. Ambas as equipes estão na parte de baixo da tabela e buscam a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O Mirassol aposta no fator casa e reforços, enquanto o Grêmio quer iniciar uma sequência positiva. Não perca os detalhes do confronto!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Mirassol e Grêmio vão se enfrentar nesta sexta-feira, 17, às 20h (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será disputada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

+ Jogos de hoje, sexta, 17 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Mirassol, atualmente na 19ª posição com 16 pontos, e precisa dos três pontos para tentar sair da zona de rebaixamento nas próximas rodadas. A equipe comandada pelo técnico Rafael Guanaes vem de uma derrota para o Athletico-PR antes da pausa no campeonato e aposta no fator casa para se reabilitar. Durante a janela, o clube contratou seis novos jogadores para reforçar o elenco. Bruno Santos, artilheiro da Série B que veio do Londrina, é o reforço que tem mais chances de começar como titular.

O Grêmio ocupa a 15ª colocação com 21 pontos, sendo o segundo time fora da zona de rebaixamento. O Tricolor Gaúcho, treinado por Luís Castro, também busca a recuperação na tabela e vê o confronto como fundamental para iniciar uma sequência positiva. A equipe vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro em um amistoso preparatório.

Continua após a publicidade

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Como assistir ao jogo entre Mirassol e Grêmio hoje?

Mirassol e Grêmio vão se enfrentar nesta sexta, 17, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira (Gabriel Knesowitsch) e Reinaldo; Denilson, Aldo Filho e Eduardo; Carlos Eduardo (Edson Carioca), Alesson e Bruno Santos (André Luís). Técnico: Rafael Guanaes.



Grêmio: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Kannemann (Luís Eduardo) e Caio Paulista (Pedro Gabriel); Villasanti (Leonel Pérez), Nardoni e Gabriel Mec; Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Continua após a publicidade

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

Bruno Arleu de Araújo (RJ); Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ);

Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ); Quarto árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO);

Marcos Mateus de Sousa (TO); VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);

Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ); AVAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG).