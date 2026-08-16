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Mirassol x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 16, no Maião, pela 23ª rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 16 ago 2026, 14h59
Estádio José Maria de Campos Maia
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (Felipe Novoa @nopontovoa/Divulgação)
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Mirassol x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Mirassol e Flamengo se enfrentam neste domingo, 16, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente um time paulista pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento e um Rubro-Negro que segue na perseguição ao líder Palmeiras. 

O Mirassol ocupa a 15ª colocação, com 23 pontos, apenas um acima do primeiro clube dentro do Z-4. A equipe de Rafael Guanaes vem de derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro no Brasileirão e, na quinta-feira, empatou por 1 a 1 com a LDU, no Maião, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O resultado continental deixou a classificação em aberto para a volta, marcada para a próxima quinta-feira, em Quito, o que também aumenta o desafio de administrar o desgaste do elenco.

Como o Mirassol terá poucos dias entre o duelo contra o Flamengo e a decisão na altitude equatoriana, mudanças não estão descartadas. Ainda assim, a necessidade de pontuar no Brasileiro deve levar o treinador a preservar boa parte da estrutura principal diante do vice-líder.

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O Flamengo vem de empate por

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1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, no meio de semana, pela ida das oitavas de final da Libertadores, com Lucas Paquetá marcando o gol carioca depois de sair do banco. O duelo de volta será disputado na quarta-feira, no Maracanã, fator que pode influenciar as escolhas de Leonardo Jardim em Mirassol.

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Onde assistir a partida entre Mirassol e Flamengo?

Mirassol e Flamengo se enfrentam neste domingo, 16, às

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18h30 (horário de Brasília), no Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record, CazéTV e Premiere. 

Prováveis escalações:

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Japa, Neto Moura e Eduardo; Bruno Santos, Edson Carioca e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes. 

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);
  • Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR);
  • VAR: Rafael Traci (SC);
  • AVAR: André da Silva Bitencourt (RS).
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
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Futebol: onde assistir
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