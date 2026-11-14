Mirassol x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado, 14, pela 35ª rodada do campeonato
O Mirassol recebe o Atlético-MG neste sábado, 14, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, conhecido como Maião, em Mirassol, no interior de São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
Na 14ª colocação, com 40 pontos conquistados em 34 partidas, o time paulista busca se afastar da zona de rebaixamento e encaminhar sua permanência na elite do futebol nacional. Comandada por Rafael Guanaes, a equipe chega embalada pela vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, fora de casa, e aposta na experiência de Reinaldo, na criatividade de Shaylon e no retorno de Edson Carioca para conquistar mais três pontos diante de sua torcida.
Já o Atlético-MG entra em campo ocupando a sétima colocação do Brasileirão, com 50 pontos, e tenta interromper uma sequência de três derrotas consecutivas na competição. Sob o comando de Eduardo Domínguez, o Galo busca se aproximar da zona de classificação à próxima Copa Libertadores, mas também precisa administrar o desgaste físico do elenco antes da final da Copa Sul-Americana, marcada para o próximo sábado, 21 de novembro, contra o Boca Juniors, na Colômbia. A equipe chega pressionada após ser eliminada pelo Grêmio na semifinal da Copa do Brasil e aposta na experiência de Bernard, na qualidade de Gustavo Scarpa e na força ofensiva de Tomás Cuello para superar os paulistas.
No primeiro turno, os mineiros venceram por 3 a 1, em Belo Horizonte.
Onde assistir a Mirassol x Atlético-MG ao vivo?
A partida entre Mirassol e Atlético-MG terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Amazon Prime Video. O confronto acontece neste sábado, 14, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Prováveis escalações:
Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado (Lucas Oliveira) e Reinaldo; Denilson (Wallisson), Neto Moura e Eduardo; Edson Carioca, André Luís e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.
Atlético-MG: Everson; Natanael, Léo Duarte, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon e Igor Gomes; Bernard, Tomás Cuello e Mateo Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF);
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);
- Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO);
- Assessor: Fabrício Vilarinho da Silva (BR);
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
- AVAR: Helton Nunes (SC);
- AVAR 2: Thiago do Carmo Brasil (RO).