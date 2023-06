Ministério do Esporte cria Grupo de Trabalho para combate ao racismo

Quatro dias após a aprovação da Lei Geral do Esporte (LGE), o governo apresentou a implantação de um Grupo de Trabalho Técnico (GTT), sob a orientação do Ministério do Esporte, que vai trabalhar no combate ao racismo. Assinada pela ministra Ana Moser, a portaria número 34 foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (19).

O GTT será coordenado pela Assessoria de Participação Social e Diversidade e tem como objetivo criar e apresentar ações de combate ao racismo, inclusão e igualdade racial no esporte e lazer, em todos os setores da sociedade, além do próprio âmbito governamental.

O grupo, que não receberá remuneração, será formado por representantes da sociedade civil e do estado (entidades públicas e do governo), que serão indicados pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e Ministério da Igualdade Racial. Após o início do trabalho, o GTT terá 45 dias para apresentar o planejamento para a ministra. Se for necessário, o grupo poderá ser prorrogado por mais 45 dias.

O GTT criado pelo governo ocorre logo após o episódio na Espanha, em que o jogador brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, foi alvo de ataques racistas em partida contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Após o fato, o Ministério da Igualdade Racial brasileiro, junto ao Ministério da Igualdade da Espanha emitiram uma nota conjunta, condenando o ataque e prestando solidariedade ao atleta de 22 anos.