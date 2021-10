Minas Tênis Clube anuncia demissão do jogador Mauricio Souza

Atualizado em 27 out 2021, 18h22 - Publicado em 27 out 2021, 17h51

Por Alessandro Giannini Atualizado em 27 out 2021, 18h22 - Publicado em 27 out 2021, 17h51

Na tarde desta quarta-feira, 27, o Minas Tênis Clube publicou um comunicado oficial curto e direto em suas redes sociais a respeito do caso envolvendo o jogador Mauricio Souza e suas recentes declarações homofóbicas. “O Minas Tênis Clube informa que o atleta Maurício Souza não é mais jogador do clube“, diz a nota.

Pouco tempo depois, Mauricio foi ao Instagram, onde se originaram suas publicações, para uma nota de agradecimento que deixou pouco espaço para arrependimentos: “Agradeço aos meus companheiros, comissão técnica, meu Fisio ao meu diretor, presidência e sócios por tudo! Sigo meu caminho plantando o que acredito, meu legado continua! O que deixarei para meus filhos e netos é o que conta no final”.

No dia 12 de outubro (Dia das Crianças), Mauricio criticou a história em quadrinhos do novo Super-Homem, em que o filho do herói original aparece beijando outro homem: “Ah é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar…”, escreveu.

COMUNICADO OFICIAL – MAURÍCIO SOUZA O Minas Tênis Clube informa que o atleta Maurício Souza não é mais jogador do Clube. — Minas Tênis Clube (de 😷) (@MinasTenisClube) October 27, 2021

A publicação repercutiu e não foi bem digerida pelos patrocinadores do clube, Gerdau e Fiat, que cobraram posicionamento mais rígido do Minas Tênis Clube. De início, o jogador foi afastado da equipe, que disse respeitar o posicionamento de cada atleta, mas que não toleraria qualquer manifestação homofóbica.

Na terça, o jogador publicou uma retratação no Twitter e não no Instagram, onde havia se manifestado originalmente. Não satisfeitos, os patrocinadores voltaram à carga e pediram uma retratação mais contundente e o apagamento dos posts ofensivos.

Depois disso, Mauricio chegou a publicar um vídeo no Instagram em que pede desculpas novamente e diz que há pressão para sua saída. Ainda falou que encontraria um clube rapidamente, caso fosse demitido. Pouco tempo depois, o Minas Tênis Clube o demitiu.