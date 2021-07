Milena Titoneli perde a disputa por medalha de bronze no taekwondo

A brasileira Milena Titoneli, de 22 anos, perdeu a disputa da medalha de bronze no taekwondo, na categoria até 67 quilos feminina, para Ruth Gbagbi, da Costa do Marfim, na manhã desta segunda-feira, 26, no Nippon Budokan, considerado o templo das artes marciais, na manhã desta segunda-feira, 26.

Com isso, Milena ficou perto de igualar o melhor resultado do Brasil no taekwondo: os bronzes de Natália Falavigna, em Pequim-2008, e de Maicon Siqueira, na Rio-2016. A atleta paulista confirmou as boas expectativas sobre ela, mas não conseguiu chegar ao pódio e ajudar o Time Brasil na meta de superar o recorde de 19 pódios batidos na Rio-2016.

No taekwondo, os competidores podem pontuar com chutes ou socos, sempre acima da linha da cintura (pontapés nas áreas cobertas pelos protetores e os socos podem na área do tórax). Desde a Rio-2016, a tecnologia é aliada da arbitragem, pois sensores no capacete e no colete auxiliam na marcação dos pontos.

Titoneli, que já vinha dando sinais de que poderia subir ao pódio desde que venceu o Pan-Americano de Lima, em 2019. No Japão, ela estreou com vitória sobre Julyana Al-Sadeq, da Jordânia, na decisão dos juízes, após empate em 9 a 9. Nas quartas, caiu diante da croata Matea Jelic, número 1 do mundo e atual campeã europeia, por 30 a 9. Como a europeia avançou para a final, Milena ganhou o direito de participar da repescagem em busca do bronze.

Antes da decisão por pódio, ela superou a haitiana Lauren Leep por 26 a 5. Na última luta, ela conseguiu equilibrar a disputa, mas foi derrotada por 12 a 8 ao receber um chute na cabeça (três pontos), nos segundos finais do combate.