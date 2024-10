Milan x Napoli: horário, onde assistir e prováveis escalações

Milan e Napoli se enfrentam na tarde de hoje, 29, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Italiano, no Estádio San Siro, em Milão. O clube local está atualmente na oitava colocação do campeonato, com 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Apesar da campanha mediana, o clube vem empolgado depois da vitória na Champions League no meio de semana contra o Club Brugge, por 3 a 1.

Já o Napoli está em uma ótima fase, na liderança do campeonato. O clube tem um jogo a mais que o rival de hoje, mas soma 7 vitórias, um empate e uma derrota, com 22 pontos no total, quatro a mais que a vice-líder Inter de Milão.

O Milan vai contar com os desfalques de Theo Hernandez e Reijnders, que estão suspensos e Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi que estão machucados. Davide Calabria e Tammy Abraham podem ser novidades no time depois de se recuperarem de lesões.

O Napoli não deve ter desfalques para a partida. Stanislav Lobotka, que estava no departamento médido, deve voltar a ser relacionado na partida de hoje. Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano foram poupados na última partida mas devem estar a disposição do técnico Antonio Conte para o jogo contra o Milan.

No confronto direto entre as equipes, o Milan tem levado a melhor nos últimos anos, com três vitórias e dois empates no retrospecto recente de cinco jogos.

Como assistir ao jogo entre Milan e Napoli?

A partida entre Milan e Napoli terá transmissão da ESPN na TV fechada e no streaming Disney+.

Onde será realizada a partida?

O jogo será realizado no Estádio San Siro, às 16h45.

Prováveis escalações:

Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Gabbia, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. Técnico: Paulo Fonseca

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. Técnico: Antonio Conte.

Arbitragem:

A arbitragem vai ser comandada pelo italiano Andrea Colombo.