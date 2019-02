Milan bate Lazio no San Siro e encara a Juventus na semi da Copa Itália

O Milan levou um susto nesta quinta-feira, mas conseguiu a virada sobre a Lazio no estádio San Siro e se classificou para a semifinal da Copa da Itália. Com gols de Robinho, Seedorf e de Ibrahimovic, que havia acabado de entrar, os donos da casa superaram o tento de Cissé e agora encaram a Juventus.

No entanto, o lance que marcou o triunfo envolveu o zagueiro brasileiro André Dias, do time de Roma, e o meio-campista holandês Van Bommel, dos milanistas. Aos 17 do segundo tempo, o defensor ex-São Paulo acertou um soco na cara do adversário, antes de cobrança de escanteio, mas acabou passando impune.

Antes disso, a Lazio saiu na frente aos cinco minutos do primeiro tempo, com o atacante Cissé, que aproveitou falha da defesa e bateu firme para marcar. Dez minutos depois, no entanto, Robinho apoveitou sobra de bola na área e empurrou para as redes.

E logo na sequência veio a virada. Seedorf recebeu bom passe na frente, limpou André Dias com facilidade e tocou na saída do goleiro para marcar.

As equipes seguiram fazendo um jogo equilibrado, com Hernanes sendo o maestro dos visitantes, mas a superioridade rubro-negra era claro. E, aos 39, Ibra mostrou faro de artilheiro e selou o triunfo.