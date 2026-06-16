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Esporte

Milan anuncia novo técnico para substituir Massimiliano Allegri

O técnico português Ruben Amorim, que foi demitido pelo Manchester United no início deste ano, assinou com o clube

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 16h39 | Atualizado em 16 jun 2026, 17h02
MANCHESTER, ENGLAND - DECEMBER 30: Ruben Amorim, Manager of Manchester United, looks on at half time during the Premier League match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers at Old Trafford on December 30, 2025 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
DEMITIDO - Ruben Amorim no Manchester United: futebol pobre e polêmicas (Carl Recine/Getty Images)
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O técnico português Ruben Amorim, que foi demitido pelo Manchester United no início deste ano, assinou com o Milan, anunciou nesta terça-feira, 16, o clube lombardo, que busca se reestruturar após não conseguir a classificação para a próxima Champions League. A imprensa italiana noticia um contrato de dois anos com salário anual de 3,5 milhões de euros (20,7 milhões de reais, na cotação atual) para o treinador.

“Existem ambições que nos acompanham ao longo da carreira, e treinar o AC Milan sempre foi uma das minhas”, disse Amorim, citado no comunicado. “É um desafio que encaro com orgulho e entusiasmo.”

O Milan, de propriedade do fundo americano RedBird Capital Partners, passa por grandes mudanças após os acontecimentos dramáticos da última rodada da temporada recém-encerrada da Serie A, na qual uma derrota inesperada em casa para o Cagliari, equipe que já não disputava mais nada de relevante no campeonato, fez o Milan sair do grupo dos quatro primeiros colocados e perder a vaga na Champions League. Pouco depois, dirigentes do clube anunciaram a saída do técnico Massimiliano Allegri.

Amorim, de 41 anos, ex-meio-campista que defendeu a seleção portuguesa em 14 ocasiões, se destacou como treinador no Sporting, levando o clube de Lisboa a conquistar três títulos do campeonato nacional (2021, 2024 e 2025). No entanto, esse sucesso não se repetiu na Premier League inglesa após sua ida para o Manchester United, em novembro de 2024.

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Ele chegou à final da Liga Europa com o clube, sendo derrotado pelo Tottenham em maio de 2025, desfecho de uma temporada na qual o United terminou num péssimo 15º lugar.

A temporada 2025–2026 começou mal para o Manchester United, resultando em sua demissão em janeiro, após um retrospecto decepcionante de apenas 24 vitórias em 63 partidas sob seu comando.

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(Com AFP)

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