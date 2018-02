Mikael Kingsbury conquista ouro inédito em PyeongChang

O canadense Mikael Kingsbury conquistou nesta segunda-feira a medalha de ouro no esqui estilo livre moguls masculino dos Jogos Olímpicos de Inverno, que estão sendo realizados em PyeongChang, na Coreia do Sul.

O título olímpico era o que faltava para o currículo do atleta, de 25 anos, que já havia sido seis vezes vencedor da Copa do Mundo e campeão mundial da prova em 2013. Hoje, Kingsbury venceu com 86,63 pontos no total, na terceira e última descida da final.

A prata ficou com o australiano Matt Graham, que alcançou a marca de 82,57 pontos. Já o bronze foi para o japonês Daichi Hara, que conseguiu marcar 82,19 pontos.