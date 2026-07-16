Mídias da Inglaterra repercutem bandeira da Argentina sobre Maldivas

Após emocionante vitória da Argentina contra a Inglaterra pelas semifinais da Copa do Mundo de 2026, os jogadores da Albiceleste comemoraram de forma eufórica, exibindo uma bandeira com a frase “as Malvinas são argentinas”. O incidente faz referência ao disputado arquipélago das Ilhas Malvinas, no Atlântico Sul, e revoltou os ingleses, que pediram uma investigação na FIFA sobre o caso.

De acordo com o jornal britânico Daily Mirror, o secretário de Negócios, Peter Kyle fez um apelo à entidade máxima do futebol por um inquérito sobre o comportamento, já que as regras da FIFA proíbem qualquer mensagem política na Copa do Mundo. O pedido foi reforçado pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer posteriormente, em uma clara manifestação do quanto o episódio incomodou os ingleses.

Jornais britânicos têm feito muitas críticas aos jogadores, definindo a comemoração como “repugnante” e um “insulto”. O tabloide The Sun chegou a afirmar que os “covardes jogadores da Argentina” começaram a tentar fugir de uma punição ao apontar que os torcedores teriam lançado a bandeira no campo. “Eles simplesmente jogaram uma faixa das arquibancadas e os meninos pegaram”, teria dito o lateral direito Gonzalo Montiel.

A rivalidade entre Argentina e Inglaterra pelas Ilhas Malvinas data de 1982, quando a ditadura militar argentina iniciou uma invasão ao território britânico, reivindicando-o como parte integrante de seu país. O conflito durou 74 dias e levou à morte de 649 argentinos e 255 britânicos, e segue vivo na memória dos sul-americanos, que reivindicam as ilhas em bandeiras e comemorações esportivas.

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Em nota, a FIFA afirmou que um comitê disciplinar independente está “avaliando os relatórios das partidas e considerando as circunstâncias relevantes antes de decidir possíveis passos adicionais com base no código disciplinar da FIFA”.

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