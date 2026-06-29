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Esporte

Mick Jagger ganha camisa da Argentina e “maldição” associada ao cantor volta repercutir

O britânico é considerado “pé frio” desde a Copa do Mundo de 2010

Por Gabriel Bussolotti Silveira 29 jun 2026, 11h44 | Atualizado em 30 jun 2026, 10h43
O vocalista Mick Jagger da banda inglesa Rolling Stones se apresenta em São Paulo com a turnê "Olé"
O vocalista Mick Jagger da banda inglesa Rolling Stones se apresenta em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.com)
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Mick Jagger ganha camisa da Argentina e “maldição” associada ao cantor volta repercutir Priorize VEJA no Google

Mick Jagger ganhou uma camisa da Argentina de presente durante entrevista e a “maldição” frequentemente associada ao cantor é relembrada por internautas. O artista britânico previu ao jornal La Nación Música que a equipe latina chegará às semifinais e declarou saber quem vencerá a Copa do Mundo.

Em entrevista gravada em Londres, o jornalista Leo Rodríguez resolveu presentear Jagger com o uniforme oficial da seleção de Lionel Messi e acrescentou que a lembrança era “em nome de todos os argentinos”. Jagger agradeceu e perguntou: “É com essa [camisa] que vocês vão ganhar a Copa do Mundo?”.

Em seguida, Rodríguez pediu um palpite do britânico: quem irá vencer o maior torneio de seleções do mundo?. A lenda do rock comentou que sabia o próximo campeão da Copa, mas que não poderia dizer, completou em tom de brincadeira.

Jagger também elogiou o uniforme e disse que o usaria. O cantor falou que irá ao Estados Unidos ver a equipe comandada por Lionel Scaloni e previu que a Argentina chegará no mínimo às semifinais. Por fim, ele disse que não pode cotar o país latino como campeão e deu uma risada.

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A “maldição” de Mick Jagger

A declaração final e a reação de Jagger pode ser explicada pela “maldição” que é associada ao cantor. Essa teoria surgiu na Copa do Mundo de 2010, quando o britânico passou a declarar apoio a certos países durante a competição. Todas as equipes que recebiam sua torcida eram eliminadas. A Argentina, inclusive, foi uma das “vítimas”: o britânico manifestou preferência a equipe sul-americana nas quartas de final do torneio na África do Sul e o país foi eliminado para a Alemanha após derrota por 4 a 0.

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O mito de “pé frio” do cantor se fortaleceu na Copa do Mundo de 2014. Nas semifinais do torneio, Jagger declarou sua torcida ao Brasil e a nossa seleção perdeu para a Alemanha por 7 a 1. Após a entrevista ao La Nación Música, essa fama de Jagger passou a repercutir novamente e torcedores da argentina começaram a temer o futuro de sua seleção.

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