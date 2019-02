Michelle Jenneke repete dancinha de 2012, mas não se classifica

A corredora australiana Michelle Jenneke, de 23 anos, que protagonizou a dancinha no aquecimento do Mundial Júnior de Atletismo, em Barcelona, em 2012, não conseguiu a classificação nos Jogos Rio 2016. Na manhã desta terça-feira, a atleta disputou os 100 metros com barreira, mas acabou ficando com a sexta posição da segunda bateria, com 13s26.

Michelle ficou atrás da brasileira Maila Machado, que também não conseguiu a classificação. Avançaram para a próxima etapa a americana Nia Ali (que teve o melhor tempo na prova, 12s76), a canadense Phylicia George e atleta de Bahamas Pedrya Seymour. O Brasil não tem mais chances na modalidade. Às 11h40, a brasileira Fabiana Moraes pegou a quinta colocação na sexta bateria e não conseguiu a classificação.

Confira a cena que tornou a corredora famosa:

Das 48 corredoras que disputaram os 100 metros com barreira, a australiana ficou com a 37ª colocação. Essa foi sua primeira participação em uma Olimpíada. Desde 2012, quando ficou conhecida por sua dança na preparação para a prova, Michelle se reveza entre as pistas de atletismo e campanhas publicitárias em revistas, na internet e na televisão. A atleta é a estrela do novo comercial da Coca-Cola para os Jogos.

