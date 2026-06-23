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Esporte

Michele Kang faz acordo com empresa de John Textor e assume integralmente o Lyon

A empresária sul-coreana é presidente do clube desde o ano passado e assumirá as dívidas deixadas

Por Gabriel Bussolotti Silveira 23 jun 2026, 16h32
Michele Kang
Michele Kang (Catherine Steenkeste - UEFA/UEFA/Getty Images)
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Michele Kang faz acordo com empresa de John Textor e assume integralmente o Lyon Priorize VEJA no Google

A empresária sul-coreana Michele Kang chegou a um acordo com a Eagle Bidco, empresa de John Textor, e assumiu o controle total do Lyon. Segundo anúncio do clube francês nesta terça-feira, 23, ela comprou 87,8% das ações da Eagle Football Group SA, grupo majoritário que detinha o controle do time, e se tornou a única acionista.

Textor foi afastado da gestão da Eagle Bidco, empresa que Kang fez o negócio, em março deste ano pela justiça da Inglaterra. Por conta disso, a compra das ações foi mediada através da administradora judicial Cork Gully. O acordo prevê a liquidação das dívidas da empresa de Textor e a injeção de 75 milhões de euros (442,5 milhões de reais) – sendo 31 milhões de euros (182,9 milhões de reais) logo após a aquisição –  por Kang. Em apoio ao movimento da sul-coreana, os credores do Lyon concederam linhas de crédito por 18 meses.

O acordo, no entanto, será concluído apenas se o clube for mantido administrativamente na Ligue 1, visto que a Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) – órgão de fiscalização da Liga Francesa – está investigando supostas irresponsabilidades financeiras feitas pela organização e pode puni-la.

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Quem é Michele Kang?

Kang nasceu em Seul, na Coreia do Sul, e se mudou aos Estados Unidos para estudar. Atualmente, a empresária de 66 anos é considerada a maior investidora do futebol feminino. Com uma fortuna estimada em mais de 1,2 bilhão de dólares (6,2 bilhões de reais), a sul-coreana investe em equipes como o Washington Spirit, da liga norte-americana feminina de futebol, o London City Lionesses, clube inglês totalmente voltado para as mulheres, e o Lyon. 

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A empresária tornou-se sócio minoritária do time francês em 2023 e, desde junho do ano passado, é presidente da instituição. Caso a compra se concretize, Kang permanecerá no cargo e Michael Gerlinger continuará na gerência do time. Além disso, o grupo acionista que controla o Lyon voltará a se chamar “OL Groupe”.

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