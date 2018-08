Michael Schumacher vai morar em ilha espanhola

O alemão Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, será levado para a ilha de Maiorca, na Espanha, onde passará a viver com a família, segundo a edição desta quarta-feira da revista suíça L’Illustré. A notícia foi confirmada pela prefeita de Andratx, pequena cidade no arquipélago das Ilhas Baleares, onde a mulher do ex-piloto, Corina, comprou uma mansão que pertencia ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

“Posso confirmar que Michael Schumacher se instalará em nosso município e que todos aqui estão se preparando para recebê-lo”, disse a prefeita, que garantiu não saber quando será a mudança. Ela disse ainda que, como cidadão com passaporte da União Europeia, Schumacher está livre da obrigação de pedir permissão de residência.

A família Schumacher vive desde 2002 na cidade de Gland, no cantão de Vaud, na Suíça. Segundo a revista suíça, o prefeito local, Gérald Cretegny, disse não saber da mudança da família. A revista publicou diversas fotos da mansão em Maiorca, comprada por 30 milhões de euros (pouco mais de 132 milhões de reais).

A revista lembra que Schumacher passava férias na ilha e que seu irmão, o ex-piloto Ralf Schumacher, mora na região durante grande parte do ano. O heptacampeão da F1 sofreu um grave acidente quando esquiava, em dezembro de 2013, nos Alpes franceses. A família e sua porta-voz, Sabine Kehm, decidiram não revelar detalhes do estado de saúde de Schumacher – somente parentes e poucos amigos sabem da real situação do ex-piloto.