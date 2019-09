Michael Jordan doa US$ 1 milhão a vítimas do furacão Dorian nas Bahamas

A lenda do basquete Michael Jordan anunciou nesta terça-feira, 10, que doará 1 milhão de dólares (cerca de 4,1 milhões de reais) para organizações de socorro às vítimas do furacão Dorian, que na semana passada arrasou várias ilhas das Bahamas, no Caribe.

Em comunicado emitido por sua porta-voz, Estee Portnoy, o ídolo do Chicago Bulls afirmou estar “devastado” com a destruição nas Bahamas, onde mantém uma residência que visita com frequência. “Meu coração está com todos que estão sofrendo e com aqueles que perderam entes queridos”, escreveu o ex-jogador de 56 anos.

Statement From Michael Jordan pic.twitter.com/JIcPGE8y2C — Estee Portnoy (@esteep) September 10, 2019

“À medida que os esforços de recuperação e socorro continuem, trabalharei para identificar as instituições sem fins lucrativos onde meus fundos terão maior impacto. O povo das Bahamas é forte e resiliente e espero que minha doação seja uma importante ajuda na recuperação desta tempestade catástrofe”, completou Jordan.

Na segunda-feira 9, autoridades das Bahamas ampliaram para 50 a contagem de mortos pela passagem do Dorian, que entrará para a história como um dos mais devastadores furacões do país, onde tocou terra em 1º de setembro com categoria 5.