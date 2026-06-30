OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

México x Equador na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 30, vale uma vaga nas oitavas de final. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 10h45 | Atualizado em 30 jun 2026, 18h23
Estádio Azteca, na Cidade do México, palco de abertura da Copa
Estádio Azteca, na Cidade do México, vai ser o palco da partida entre México e Inglaterra neste domingo, 5 (Hector Vivas/Getty Images)
Continua após publicidade
México x Equador na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

México e Equador disputam uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça, 30, às 22h (horário de Brasília). A partida, válida pela segunda fase, será disputada no Estádio Azteca, na Cidade do México. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

A equipe da casa fez uma fase de grupos perfeita com três vitórias em três partidas, seis gols marcados e nenhum sofrido. Os mexicanos terminaram ficaram na liderança do Grupo A, na frente da África do Sul, da Coreia do Sul e da Tchéquia.

Do outro lado, o Equador se classificou com uma vitória histórica contra a Alemanha na última partida, de virada, por 2 a 1. A seleção sul-americana havia perdido para a Costa do Marfim na estreia e empatado com Curaçao na segunda rodada. Com os resultados, a equipe de Sebastián Beccacece se classificou na terceira colocação do Grupo E, atrás da Alemanha e Costa do Marfim.

Siga

A seleção que avançar hoje vai enfrentar Inglaterra ou República Democrática do Congo nas oitavas de final. As duas seleções se enfrentam amanhã, dia 1º, às 13h (horário de Brasília).

Continua após a publicidade

Como assistir ao jogo entre México e Equador hoje?

México e Equador vão se enfrentar nesta terça, 30, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

México: Rangel; Jorge Sánchez, Montes, Johan Vásquez e Gallardo; Luis Romo, Erik Lira e Brian Gutiérrez; Alvarado, Raúl Jiménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

Equador: Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Pacho e Hincapié; Moisés Caicedo e Pedro Vite; Yeboah, Gonzalo Plata e Nilson Angulo; Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

Odds para México x Equador:

Resultado final

Continua após a publicidade

Betano: México (2.22) – Empate (2.90) – Equador (3.90)

Bet365: México (2.25) – Empate (2.90) – Equador (3.80)

Arbitragem:

Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
  • Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia);
  • Assistentes: Tomaz Klancnik (Eslovênia) e Andraz Kovacic (Eslovênia);
  • VAR: Mokrane Gourari (Argélia).
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).