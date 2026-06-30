México x Equador na Copa: onde assistir, horário e escalações

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México e Equador se enfrentam em um duelo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, 30. A partida, que promete grandes emoções no Estádio Azteca, definirá quem avança na competição. Descubra onde assistir, as prováveis escalações e o desempenho das seleções até agora.

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México e Equador disputam uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça, 30, às 22h (horário de Brasília). A partida, válida pela segunda fase, será disputada no Estádio Azteca, na Cidade do México. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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A equipe da casa fez uma fase de grupos perfeita com três vitórias em três partidas, seis gols marcados e nenhum sofrido. Os mexicanos terminaram ficaram na liderança do Grupo A, na frente da África do Sul, da Coreia do Sul e da Tchéquia.

Do outro lado, o Equador se classificou com uma vitória histórica contra a Alemanha na última partida, de virada, por 2 a 1. A seleção sul-americana havia perdido para a Costa do Marfim na estreia e empatado com Curaçao na segunda rodada. Com os resultados, a equipe de Sebastián Beccacece se classificou na terceira colocação do Grupo E, atrás da Alemanha e Costa do Marfim.

A seleção que avançar hoje vai enfrentar Inglaterra ou República Democrática do Congo nas oitavas de final. As duas seleções se enfrentam amanhã, dia 1º, às 13h (horário de Brasília).

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Como assistir ao jogo entre México e Equador hoje?

México e Equador vão se enfrentar nesta terça, 30, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

México: Rangel; Jorge Sánchez, Montes, Johan Vásquez e Gallardo; Luis Romo, Erik Lira e Brian Gutiérrez; Alvarado, Raúl Jiménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

Equador: Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Pacho e Hincapié; Moisés Caicedo e Pedro Vite; Yeboah, Gonzalo Plata e Nilson Angulo; Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

Odds para México x Equador:

Resultado final

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Betano: México (2.22) – Empate (2.90) – Equador (3.90)

Bet365: México (2.25) – Empate (2.90) – Equador (3.80)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia);

Slavko Vinčić (Eslovênia); Assistentes: Tomaz Klancnik (Eslovênia) e Andraz Kovacic (Eslovênia);

Tomaz Klancnik (Eslovênia) e Andraz Kovacic (Eslovênia); VAR: Mokrane Gourari (Argélia).

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