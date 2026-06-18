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Esporte

México x Coreia do Sul na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 18, é válida pela 2ª rodada do Grupo A. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 12h00 | Atualizado em 18 jun 2026, 19h59
ZAPOPAN, MEXICO - JANUARY 17: General view of the stadium before the 3rd round match between Chivas and Queretaro as part of the Torneo Clausura 2026 Liga MX at Akron Stadium on January 17, 2026 in Zapopan, Mexico. Akron Stadium will host four matches during the upcoming 2026 FIFA World Cup. (Photo by Simon Barber/Getty Images)
Estádio de Guadalajara, no México, será o palco da partida entre Colômbia e RD Congo nesta terça, 23 (Simon Barber/Getty Images)
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México x Coreia do Sul na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

México e Coreia do Sul vão jogar nesta quinta-feira, 18, às 22h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Guadalajara, no México.

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As duas seleções estrearam com vitória e disputam o primeiro lugar do grupo na partida de hoje.

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O México disputou a primeira partida da Copa, no Estádio Azteca, e venceu a África do Sul sem dificuldades, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Julián Quiñones e Raúl Jiménez. A notícia negativa do jogo foi a expulsão de César Montes, que terá que cumprir suspensão no jogo de hoje.

Do outro lado, a Coreia do Sul estreou contra a Tchéquia e saiu atrás no placar, com um gol de Krejčí já no segundo tempo, mas virou a partida e venceu por 2 a 1, com gols marcados por Hwang In-beom e Hyeon-gyu Oh.

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O México lidera o Grupo A com 3 pontos e 2 gols de saldo, enquanto a Coreia do Sul está com os mesmos 3 pontos, mas com 1 de saldo. A Tchéquia está em 3º, ainda sem pontuar e com -1 de saldo, enquanto a África do Sul também não pontuou, mas está com um saldo de -2.

Como assistir ao jogo entre México e Coreia do Sul hoje?

México e Coreia do Sul vão se enfrentar nesta quinta, 18, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026, no estádio de Guadalajara, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

México: José Rangel; Israel Reyes, Jorge Sánchez, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira e Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

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Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae e Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho e Lee Kang-in; Lee Jae-sung, Lee Tae-seok e Son Heung-min. Técnico: Hong Myung-bo.

Odds para México x Coreia do Sul:

Resultado final

Betano: México (2.12) – Empate (3.15) – Coreia do Sul (3.80)

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Bet365: México (2.05) – Empate (3.30) – Coreia do Sul (3.75)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguai);
  • Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Nicolás Tarán (Uruguai);
  • Quarto árbitro: Andrés Rojas (Colômbia);
  • VAR: Alexander Guzmán (Colômbia).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
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