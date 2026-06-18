México x Coreia do Sul na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 18, é válida pela 2ª rodada do Grupo A. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida
México e Coreia do Sul vão jogar nesta quinta-feira, 18, às 22h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Guadalajara, no México.
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As duas seleções estrearam com vitória e disputam o primeiro lugar do grupo na partida de hoje.
O México disputou a primeira partida da Copa, no Estádio Azteca, e venceu a África do Sul sem dificuldades, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Julián Quiñones e Raúl Jiménez. A notícia negativa do jogo foi a expulsão de César Montes, que terá que cumprir suspensão no jogo de hoje.
Do outro lado, a Coreia do Sul estreou contra a Tchéquia e saiu atrás no placar, com um gol de Krejčí já no segundo tempo, mas virou a partida e venceu por 2 a 1, com gols marcados por Hwang In-beom e Hyeon-gyu Oh.
O México lidera o Grupo A com 3 pontos e 2 gols de saldo, enquanto a Coreia do Sul está com os mesmos 3 pontos, mas com 1 de saldo. A Tchéquia está em 3º, ainda sem pontuar e com -1 de saldo, enquanto a África do Sul também não pontuou, mas está com um saldo de -2.
Como assistir ao jogo entre México e Coreia do Sul hoje?
México e Coreia do Sul vão se enfrentar nesta quinta, 18, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026, no estádio de Guadalajara, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
México: José Rangel; Israel Reyes, Jorge Sánchez, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira e Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.
Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae e Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho e Lee Kang-in; Lee Jae-sung, Lee Tae-seok e Son Heung-min. Técnico: Hong Myung-bo.
Odds para México x Coreia do Sul:
Resultado final
Betano: México (2.12) – Empate (3.15) – Coreia do Sul (3.80)
Bet365: México (2.05) – Empate (3.30) – Coreia do Sul (3.75)