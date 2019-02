México vence El Salvador no sufoco e fica com a ponta de seu grupo

Longe dos seus domínios, o México sofreu na madrugada desta quarta-feira para derrotar El Salvador nas eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2014. A equipe conseguiu decidir a partida apenas nos minutos finais do confronto, com um gol de Moreno. O tento deixou a equipe na liderança do Grupo 2, com seis pontos ganhos, enquanto o seu adversário permaneceu em terceiro, com um ponto.

O primeiro tempo de jogo começou favorável ao México. Logo aos três minutos da partida, Pacheco cobrou falta forte e assustou o goleiro de El Salvador. No entanto, a equipe só conseguiria mais um lance de perigo aos 20 minutos, quando Barrera invadiu a área e chutou para linda defesa do arqueiro adversário.

Sem conseguir criar boas chances no restante da etapa inicial, o México foi para o intervalo pressionado pela necessidade de corresponder ao favoritismo atribuído ao time que derrotou a Seleção Brasileira por 2 a 0, em amistoso disputado nos Estados Unidos neste mês.

A necessidade de vencer levou a equipe para o ataque e trouxe aos mexicanos o primeiro gol da partida, aos 15 minutos do segundo tempo. Zavala recebeu bola enfiada por trás da zaga e ficou cara a cara com o goleiro. Preciso, o atleta soube tirar o camisa 01 de El Salvador da jogada e toca rasteiro em sua saída para abrir o marcador do confronto.

Entretanto, a felicidade dos visitantes durou apenas cinco minutos. Alfredo Pacheco cobrou falta na entrada da área com maestria e acertou o canto esquerdo do goleiro Corona. Estático, o arqueiro nada pôde fazer para evitar o empate dos adversários.

Insatisfeito com o resultado, o México tentou se livrar da forte marcação imposta no meio-campo e passou a explorar os erros cometidos por El Savador na intermediária. Em contra-ataque armado aos 32 minutos, Chicharito desperdiçou e Andrade pegou a sobra, carimbando a defesa adversária. Na sequência, Barrera finalizou para longe do gol.

Mesmo sem exercer forte pressão na partida, a equipe visitante conseguiria tomar a dianteira aos 37 minutos. Héctor Moreno recebeu cruzamento dentro da área e cabeceou em cima do goleiro de El Salvador. Com sorte, o jogador viu o rebote cair em seus pés e sem imprimir qualquer esforço, concluiu para o fundo das redes para decretar a vitória mexicana.

Confira os demais resultados da segunda rodada da fase de grupos das eliminatórias da Concacaf:

Grupo 1

Antígua e Barbuda 0 x 0 Jamaica

Grupo 2

Guiana 0 x 4 Costa Rica

Grupo 3

Canadá 0 x 0 Honduras

Panamá 1 x 0 Cuba