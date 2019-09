Messi vota em Mané como melhor do mundo; Tite e Cristiano em zagueiros

Lionel Messi venceu o prêmio The Best, da Fifa, de melhor jogador do mundo. Segundo balanço divulgado pela entidade, o argentino do Barcelona superou Virgil Van Dijk, do Liverpool, que ficou em segundo, e Cristiano Ronaldo, da Juventus, que fechou o top 3 e não compareceu à festa em Milão.

O zagueiro holandês só venceria na opinião dos jornalistas que, junto de capitães de seleções, técnicos e fãs, formam as bases da votação da Fifa. Messi ficou em primeiro em todas as outras categorias de voto, enquanto Cristiano Ronaldo superou Van Dijk apenas nos votos de treinadores.

O técnico Tite, da seleção brasileira, elegeu Van Dijk como melhor do mundo, fechando seu Top 3 com Messi e Sadio Mané, do Liverpool. Daniel Alves, capitão da seleção, elegeu o ex-companheiro argentino como o primeiro, Mané em segundo e Van Dijk em terceiro.

Entre os concorrentes, Messi, como capitão da Argentina, votou em Mané, De Jong e Cristiano Ronaldo. O português, capitão de sua seleção, manteve sua tradição de não votar no argentino e escolheu seu companheiro Matthijs De Ligt no primeiro lugar, Frenkie De Jong, do Ajax/Barcelona, em segundo e Kylian Mbappé, do Paris Saint Germain, em terceiro.

Na eleição de técnicos, vencida por Jürgen Klopp, do Liverpool, Tite recebeu sete votos como melhor de 2019: o dos capitães de Cuba e Suriname, dos técnicos de Cuba, Gibraltar e Ilhas Virgens Americanas e de jornalistas Chade e Comores. Neymar não recebeu nenhum voto para ser o The Best, pois não estava presente na pré-lista de dez elegíveis estabelecida por uma comissão da Fifa.