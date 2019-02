Messi vence prêmio Bola de Ouro pelo 3º ano consecutivo

O craque argentino Lionel Messi, do Barcelona, conquistou pelo terceiro ano consecutivo o prêmio Bola de Ouro, nesta segunda-feira, em Zurique, igualando a marca do francês Michel Platini, que faturou o troféu em 1983, 1984 e 1985.

Messi, de 24 anos, que conseguiu 47,88% dos votos, superou os outros dois finalistas, o atacante português Cristiano Ronaldo (21,60%), do Real Madrid, vencedor do prêmio em 2008, e o meia espanhol Xavi (9,23%), companheiro de equipe do argentino no Barcelona.

“É um prazer muito grande conquistar o prêmio pela terceira vez. Quero agradecer a todas as pessoas que votaram em mim e compartilhar este troféu com meus companheiros de equipe do Barcelona e da seleção argentina”, declarou o craque, após receber a Bola de Ouro das mãos do ex-atacante brasileiro Ronaldo.

O ‘fenômeno’ já venceu este troféu duas vezes (em 1997 e 2002) e foi eleito três vezes melhor jogador do mundo pela Fifa (1996,1997 e 2002) enquanto os dois prêmios ainda eram separados.

“Também quero compartilhar o título com meu amigo Xavi, você também merece, é sempre um prazer estar com vocês em campo. Muito obrigado”, completou

Junto com Xavi, Messi conquistou nada menos do que cinco títulos em 2011 com o Barcelona (Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e Supercopas da Espanha e da Europa), e foi decisivo ao balançar a rede nas duas finais mais importantes do ano.

No dia 28 de maio, anotou o segundo gol do Barça na vitória por 3 a 1 em Wembley, na Liga dos Campeões, e no dia 18 de dezembro, fez dois na goleada de 4 a 0 sobre o Santos no Mundial de Clubes.

Além de Platini, o argentino se igualou aos dois craques holandeses Johan Johan Cruyff e Marco Van Basten, que conseguiram o ‘tri’, embora não em três edições seguidas: os holandeses Johann Cruyff (1971, 1973 e 1974) e Marco van Basten (1988, 1989 e 1992).

A Bola de Ouro, mais prestigioso troféu individual do futebol, é concedido pela Fifa e pela revista France Football, através de uma votação da qual participam técnicos e capitães de seleções nacionais, além de jornalistas de diversos países.