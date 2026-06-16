Messi vai jogar? Confira escalações de Argentina x Argélia

A atual campeã Argentina começa sua campanha da Copa do Mundo 2026. O time de Lionel Scaloni entra em campo com nove remanescentes como titulares para enfrentar a Argélia nesta terça, 16, às 22h (horário de Brasília) no estádio de Kansas. Entre os onze iniciais dos hermanos, Lionel Messi chega para o seu sexto Mundial da carreira. Do outro lado, o principal jogador argelino, Mahrez, começa no banco e o filho de Zinedine Zidane, é o goleiro da equipe africana.

Argentina e Argélia estão no grupo J da Copa do Mundo, junto de Jordânia e Áustria, que jogam na madrugada desta quarta, 17, à 1h.

A Argélia volta à Copa do Mundo após 12 anos de jejum. A seleção participou de um Mundial pela última vez em 2014, no Brasil, quando conquistou sua melhor campanha chegando às quartas de final. Foi eliminada na ocasião para a Alemanha, que se sagraria campeã, em um jogo levado até a prorrogação.

Continua após a publicidade

A Argentina busca o tetracampeonato mundial, sendo o segundo título consecutivo. A seleção campeã em 2022 é, junto da Suíça, a equipe com mais jogadores remanescentes do torneio no Catar. São 17 jogadores campeões mundiais que buscam defender o título.

Continua após a publicidade

Escalação da Argentina:

Dibu Martínez, Montiel, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Medina, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Messi, Lautaro Martínez, Almada.

Escalação Argélia:

Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri, Bentaleb, Boudaoui, Chaïbi, Maza, Hadj Moussa, Gouiri.