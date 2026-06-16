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Esporte

Messi vai jogar? Confira escalações de Argentina x Argélia

Atual campeã mundial entra em campo com oito jogadores remanescentes do título há quatro anos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 21h19
Lionel Messi, jogador de futebol argentino, sorri em campo usando o uniforme listrado azul e branco da seleção, com o número 10 e braçadeira de capitão. Ele tem barba e tatuagens no braço esquerdo, com a torcida desfocada ao fundo
Lionel Messi, camisa 10 da seleção argentina (Andrew J. Clark/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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A atual campeã Argentina começa sua campanha da Copa do Mundo 2026. O time de Lionel Scaloni entra em campo com nove remanescentes como titulares para enfrentar a Argélia nesta terça, 16, às 22h (horário de Brasília) no estádio de Kansas. Entre os onze iniciais dos hermanos, Lionel Messi chega para o seu sexto Mundial da carreira. Do outro lado, o principal jogador argelino, Mahrez, começa no banco e o filho de Zinedine Zidane, é o goleiro da equipe africana. 

Argentina e Argélia estão no grupo J da Copa do Mundo, junto de Jordânia e Áustria, que jogam na madrugada desta quarta, 17, à 1h.

A Argélia volta à Copa do Mundo após 12 anos de jejum. A seleção participou de um Mundial pela última vez em 2014, no Brasil, quando conquistou sua melhor campanha chegando às quartas de final. Foi eliminada na ocasião para a Alemanha, que se sagraria campeã, em um jogo levado até a prorrogação.

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 A Argentina busca o tetracampeonato mundial, sendo o segundo título consecutivo. A seleção campeã em 2022 é, junto da Suíça, a equipe com mais jogadores remanescentes do torneio no Catar. São 17 jogadores campeões mundiais que buscam defender o título.

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Escalação da Argentina: 

Dibu Martínez, Montiel, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Medina, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Messi, Lautaro Martínez, Almada.

Escalação Argélia: 

Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri, Bentaleb, Boudaoui, Chaïbi, Maza, Hadj Moussa, Gouiri.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Lionel Messi
Seleção de Futebol da Argentina
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