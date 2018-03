Messi revela nascimento de seu terceiro filho: Ciro

O Barcelona fez uma uma surpresa ao divulgar os jogadores relacionados para a partida diante do Málaga, neste sábado. O principal nome da equipe, Lionel Messi estava fora da relação com a justificativa de questões pessoais. Passado um dia sem grandes informações, o mistério acabou sendo desvendado pelo próprio argentino.

Através de um post feito em suas redes sociais, o craque da equipe catalã confirmou o nascimento de seus terceiro filho, que recebeu o nome de Ciro. O menino é fruto do relacionamento de Messi com Antonella Roccuzzo, com quem já teve outros dois meninos, Thiago, de 5 anos, e Mateo, de 2 anos.

“Bem-vindo Ciro!!! Graças a Deus saiu tudo perfeito. A mamãe e ele estão muito bem. Estamos superfelizes”, escreveu o craque mundial em foto de uma mão adulta e a de um bebê.

Com Gazeta Press