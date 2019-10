Messi recebe dos filhos sua sexta Chuteira de Ouro

Lionel Messi recebeu nesta quarta-feira, 16, pela sexta vez em sua carreira, a Chuteira de Ouro, troféu dado ao maior artilheiro das principais ligas da Europa. O camisa 10 do Barcelona marcou 36 gols em 34 jogos no Campeonato Espanhol e faturou o prêmio pela terceira vez consecutiva. Ele recebeu a honraria das mãos de seus filhos, Thiago e Mateo, em cerimônia realizada em Madri.

Para ficar com o prêmio, Messi superou Kylian Mbappé, do PSG, que fez 33 gols, e Fabio Quagliarella, que balançou as redes 26 vezes pela Sampdoria. “Sem meu time, meus companheiros, não teria conseguido nenhuma. Sou parte do todo. É um reconhecimento para todo o vestiário. Muito obrigado a todos”, discursou o craque argentino.

Lionel Messi recebeu sua sexta Chuteira de Ouro justamente no dia em que sua estreia oficial pelo Barcelona, diante do Espanyol, completou 15 anos. Desde então, ele marcou 604 gols, que fazem dele o maior artilheiro da história do clube catalão.

Os últimos vencedores da Chuteira de Ouro

2009/10 – Messi – 34 gols

2010/11 – Cristiano Ronaldo – 40 gols

2011/12 – Messi – 50 gols

2012/13 – Messi – 46 gols

2013/14 – Cristiano Ronaldo/Luis Suárez – 31 gols

2014/15 – Cristiano Ronaldo – 48 gols

2015/16 – Luis Suárez – 40 gols

2016/17 – Messi – 37 gols

2017/18 – Messi – 34 gols

2018/19 – Messi – 36 gols