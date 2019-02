Messi recebe Chuteira de Ouro da temporada 2011/2012

1. Vencer uma Copa do Mundo zoom_out_map 1/4 (Chris McGrath/Getty Images/VEJA)

Após duas participações frustradas, Lionel Messi ainda não figura entre os grandes craques que se consagraram numa Copa do Mundo. Além de nunca ter chegado nem sequer às semifinais do torneio, teve participações discretas em 2006 e 2010. O problema - pelo menos para os brasileiros - é que o argentino terá uma excelente oportunidade de vencê-la em 2014, na casa do maior rival, o que só aumentaria a dimensão da façanha. Vale lembrar que Ronaldo, Zidane, Maradona e Romário brilharam e venceram Copas com mais de 25 anos de idade - só Pelé era mais jovem, com 17. No Mundial do Brasil, Messi terá 26.

Nascido em Rosário, Messi se mudou para Barcelona - com tudo pago pelos olheiros que já enxergavam nele um talento raro - com apenas 13 anos, para jogar nas famosas divisões de base do clube catalão. Por ter saído cedo da Argentina e nunca ter conquistado um título com a seleção adulta, ainda não tem identificação com a torcida local para ser comparado a Maradona. Sua grande chance de virar ídolo do povo argentino veio no ano passado, quando a seleção jogou a Copa América em casa. Foi um desastre. Messi teve atuações discretas e a seleção caiu logo na segunda fase, um vexame histórico.

Messi já tem uma carreira internacional muito mais vencedora que a de Maradona - que tem o mérito de ter levado o modesto Napoli ao título italiano, mas isso nem se compara à avalanche de troféus que o Barcelona ganhou nos últimos anos. No quesito lances antológicos o jovem craque também já está deixando Maradona para trás. Para ocupar de vez o lugar do ex-craque na lista dos maiores da história do futebol argentino, falta uma Copa e também a adoração da torcida local. Esse segundo item é mais difícil para Messi, já que a distância entre Barcelona e Buenos Aires torna a idolatria dos argentinos por ele bem menos provável.