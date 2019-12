Messi ou van Dijk? Futebolistas opinam sobre favoritos à Bola de Ouro

A revista France Football entregará nesta segunda-feira 2 a Bola de Ouro, o prêmio dado pela prestigiada publicação francesa ao melhor jogador da última temporada europeia, em cerimônia realizada no Teatro Châtelet, em Paris, na França, às 16h (horário de Brasília). O canal por assinatura SporTV transmite a premiação ao vivo para todo o Brasil. Vencedor do prêmio The Best, a láurea dada pela Fifa ao melhor jogador de todo o planeta, Lionel Messi, do Barcelona, terá novamente como adversários o zagueiro Virgil Van Dijk, do Liverpool, e o atacante Cristiano Ronaldo, da Juventus.

Messi é quase unanimidade entre os craques, mas o vencedor da Bola de Ouro, segundo alguns jogadores e técnicos de equipes europeias, deveria ser Van Dijk. O zagueiro de 28 anos foi campeão da Liga dos Campeões pelo Liverpool e, inclusive, eliminou na semifinal o Barcelona de Messi de forma histórica, com uma sonora goleada por 4 a 0 na Inglaterra, depois de perderem o primeiro jogo por 3 a 0.

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, elogiou Messi, ‘o melhor da geração’, mas ressaltou que o prêmio deve ser dado ao melhor da temporada. “Se for para dar a Bola de Ouro ao melhor jogador da geração, então deveria sempre ser dado a Messi. Assim são as coisas. Mas se o prêmio for dado ao melhor jogador da temporada passada, então é o Van Dijk. Não sei exatamente como funcionará, mas é assim que vejo”, opinou, em entrevista ao portal Goal.

Kylian Mbappé, craque do Paris Saint-Germain, pensa diferente. O atacante de 20 anos admitiu que fez uma boa temporada, mas não chegou perto do ‘mais forte’ candidato Lionel Messi. “Não ganharei a Bola de Ouro neste ano. Para mim, o grande favorito é o Leo Messi. Individualmente, ele foi o mais forte”, comentou o atacante do PSG.

Reforço do Real Madrid na temporada, o belga Eden Hazard fugiu da polêmica e evitou indicar o craque do maior rival. “Eu daria a Bola de Ouro a algum jogador do Liverpool. Tanto Mané, Salah e Van Dijk merecem. Se o Sadio tivesse vencido a Copa Africana de Nações, nem haveria debate”, falou o atacante em entrevista ao jornal francês Le Parisien.

Ídolo do Liverpool, Steven Gerrard também acredita que a honraria deveria ficar com algum atleta do clube inglês. Mas não quis citar nomes. “Sou fã número 1 de Lionel Messi. Amo ve-lo em campo. Mas se você fala de consistência de um jogador durante o ano, que vence a Champions League e absolutamente não tem falhas em todas as suas performances, significa que esse jogador merece a Bola de Ouro”, disse Gerrard em entrevista ao site Goal.

Até uma atleta do futebol feminino se pronunciou sobre a disputa entre os homens. Lucy Bronze, terceira colocada na votação da Fifa sobre a melhor jogadora do mundo (e que também concorre ao prêmio da France Football), pensa que o argentino irá ganhar. “Messi é o melhor jogador que o mundo já conheceu, mas Virgil ganhou troféus. É difícil, mas acho que Messi deve vencer”, disse ao jornal francês L’Equipe.