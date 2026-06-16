Messi entra para o mundo da IA, vira empresário e prepara ‘última dança’

Atual campeã do mundo, a Argentina estreia nesta terça-feira, 16, às 22h, diante da Argélia, naquela que deve marcar a despedida do craque Lionel Messi da seleção. Em meados de 2025, ele chegou a anunciar o fim do ciclo pelo país, inclusive com um jogo de despedida diante da Venezuela, mas acabou voltando atrás e estará em campo logo mais, em Kansas City, nos Estados Unidos.

Curiosamente, há exatos 20 anos Messi entrava em campo pela primeira vez numa partida de Copa do Mundo. Foi em 16 de junho de 2006, na vitória de 6×0 sobre a Sérvia e Montenegro, na Alemanha. Com apenas 18 anos, ele entrou no segundo tempo e precisou de poucos minutos em campo para dar uma assistência e marcar o sexto gol.

De lá para cá, Messi acumula uma história de títulos, recordes e gols antológicos, nas passagens por Barcelona, PSG e atualmente o Inter Miami. Com 38 anos, aquele que é considerado um dos maiores jogadores da Argentina ao lado de Diego Maradona já começa a seguir alguns passos de quem prepara o fim da carreira, sem se esquecer do presente.

Alheio a propagandas comerciais e entrevistas, ele se rendeu a algumas ações publicitárias neste ano. Uma delas gigantesteca para a Lego, que reuniu ainda Cristiano Ronaldo, Vini Jr e Kylian Mbappé, construindo o Troféu Oficial da Copa do Mundo da Lego Editions.

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Recentemente, o craque se tornou o rosto da nova campanha global do ChatGPT, da OpenAI. Na ação, o jogador utiliza a ferramenta de imagens da inteligência artificial para criar um visual inspirado nas cores da Argentina, entrando no clima da temporada mundial de futebol. Messi também incentivou seus 506 milhões de seguidores no Instagram a testarem o recurso. A iniciativa marca o início de uma parceria de longo prazo entre o atleta e a OpenAI, com foco em demonstrar como a IA generativa pode engajar torcedores na criação de conteúdos exclusivos.

Além de ter um contrato vitalício com a Adidas, marca de material esportivo, Messi é o embaixador de um dos patrocinadores oficiais da Fifa na Copa do Mundo, ao estrelar campanha para a cervejaria Michelob. O lançamento aconteceu emn 2024 para um comercial que foi ao ar no intervalo do Super Bowl, a grande final da NFL nos Estados Unidos. Na ocasião, segundo o jornal The New York Times, o atleta recebeu US$ 14 milhões (R$ 68,7 milhões à época).

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Outra ação inovadora aconteceu ao final da última temporada, quando a entidade firmou uma parceria com uma das principais plataformas do mundo, o Tik Tok, com enorme alcance entre o público infanto-juvenil, para fazer uma transmissão exclusiva e ao vivo focada em Lionel Messi. O projeto levou o nome de “Player Spotlight: Messi”, e acompanhou todos os movimentos do craque argentino no jogo entre Inter Miami e Necaxa, do México, pela Leagues Cup.

Quem também capitaliza com Messi são as marcas parceiras da MLS. Dados apontam que a Apple teve um aumento significativo no número de assinaturas do MLS Season Pass, serviço de streaming que transmite com exclusividade os jogos da liga, alcançando um recorde com mais de 2 milhões de assinantes, impulsionado pelo interesse global em ver Messi jogar na MLS. O acordo entre a Apple e a MLS é de 10 anos, com um valor estimado de US$ 2,5 bilhões.

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“A MLS tem uma posição única para inovar no futebol mundial. Muito controle sobre o produto, em um mercado altamente desenvolvido em tecnologia e anunciantes como os EUA, onde o futebol cresce bastante, mas ainda não é consolidado e mais estabilizado como a NFL e NBA, por exemplo. Isso permite que a Liga se entenda mais como um conglomerado de mídia e foque no que importa – conquistar a atenção das gerações atuais e futuras, moldando seus formatos e modelos de negócio para o que realmente pode não só apontar tendências, mas criá-las”, diz Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil, com experiência em marketing esportivo, comunicação, inovação e ESG no mundo dos esportes.

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