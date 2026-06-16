🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Messi entra para o mundo da IA, vira empresário e prepara ‘última dança’

Craque estreia nesta terça-feira, 16, pela seleção Argentina na Copa 2026

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 21h00
Lionel Messi, da Argentina, durante a Copa do Mundo de 2022
Lionel Messi, da Argentina, durante a Copa do Mundo de 2022 (Matthias Hangst/Getty Images)
Continua após publicidade
Messi entra para o mundo da IA, vira empresário e prepara ‘última dança’ Priorize VEJA no Google

Atual campeã do mundo, a Argentina estreia nesta terça-feira, 16, às 22h, diante da Argélia, naquela que deve marcar a despedida do craque Lionel Messi da seleção. Em meados de 2025, ele chegou a anunciar o fim do ciclo pelo país, inclusive com um jogo de despedida diante da Venezuela, mas acabou voltando atrás e estará em campo logo mais, em Kansas City, nos Estados Unidos.

Curiosamente, há exatos 20 anos Messi entrava em campo pela primeira vez numa partida de Copa do Mundo. Foi em 16 de junho de 2006, na vitória de 6×0 sobre a Sérvia e Montenegro, na Alemanha. Com apenas 18 anos, ele entrou no segundo tempo e precisou de poucos minutos em campo para dar uma assistência e marcar o sexto gol.

De lá para cá, Messi acumula uma história de títulos, recordes e gols antológicos, nas passagens por Barcelona, PSG e atualmente o Inter Miami. Com 38 anos, aquele que é considerado um dos maiores jogadores da Argentina ao lado de Diego Maradona já começa a seguir alguns passos de quem prepara o fim da carreira, sem se esquecer do presente.

Alheio a propagandas comerciais e entrevistas, ele se rendeu a algumas ações publicitárias neste ano. Uma delas gigantesteca para a Lego, que reuniu ainda Cristiano Ronaldo, Vini Jr e Kylian Mbappé, construindo o Troféu Oficial da Copa do Mundo da Lego Editions.

Siga
Continua após a publicidade

Recentemente, o craque se tornou o rosto da nova campanha global do ChatGPT, da OpenAI. Na ação, o jogador utiliza a ferramenta de imagens da inteligência artificial para criar um visual inspirado nas cores da Argentina, entrando no clima da temporada mundial de futebol. Messi também incentivou seus 506 milhões de seguidores no Instagram a testarem o recurso. A iniciativa marca o início de uma parceria de longo prazo entre o atleta e a OpenAI, com foco em demonstrar como a IA generativa pode engajar torcedores na criação de conteúdos exclusivos.

Além de ter um contrato vitalício com a Adidas, marca de material esportivo, Messi é o embaixador de um dos patrocinadores oficiais da Fifa na Copa do Mundo, ao estrelar campanha para a cervejaria Michelob. O lançamento aconteceu emn 2024 para um comercial que foi ao ar no intervalo do Super Bowl, a grande final da NFL nos Estados Unidos. Na ocasião, segundo o jornal The New York Times, o atleta recebeu US$ 14 milhões (R$ 68,7 milhões à época).

Continua após a publicidade

Outra ação inovadora aconteceu ao final da última temporada, quando a entidade firmou uma parceria com uma das principais plataformas do mundo, o Tik Tok, com enorme alcance entre o público infanto-juvenil, para fazer uma transmissão exclusiva e ao vivo focada em Lionel Messi. O projeto levou o nome de “Player Spotlight: Messi”, e acompanhou todos os movimentos do craque argentino no jogo entre Inter Miami e Necaxa, do México, pela Leagues Cup.

Quem também capitaliza com Messi são as marcas parceiras da MLS. Dados apontam que a Apple teve um aumento significativo no número de assinaturas do MLS Season Pass, serviço de streaming que transmite com exclusividade os jogos da liga, alcançando um recorde com mais de 2 milhões de assinantes, impulsionado pelo interesse global em ver Messi jogar na MLS. O acordo entre a Apple e a MLS é de 10 anos, com um valor estimado de US$ 2,5 bilhões.

Continua após a publicidade

“A MLS tem uma posição única para inovar no futebol mundial. Muito controle sobre o produto, em um mercado altamente desenvolvido em tecnologia e anunciantes como os EUA, onde o futebol cresce bastante, mas ainda não é consolidado e mais estabilizado como a NFL e NBA, por exemplo. Isso permite que a Liga se entenda mais como um conglomerado de mídia e foque no que importa – conquistar a atenção das gerações atuais e futuras, moldando seus formatos e modelos de negócio para o que realmente pode não só apontar tendências, mas criá-las”, diz Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil, com experiência em marketing esportivo, comunicação, inovação e ESG no mundo dos esportes.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Publicidade
TAGS:
Argentina
Copa do Mundo 2026
Gente
Lionel Messi
Seleção de Futebol da Argentina
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).