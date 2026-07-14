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Esporte

Messi enfrenta Inglaterra pela primeira vez na carreira

Seleção inglesa é a única campeã mundial que o argentino nunca enfrentou

Por Maria Trombini 14 jul 2026, 20h56 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h03
Lionel Messi, jogador de futebol, em close-up, vestindo a camisa branca e azul-claro da Argentina com o número 10, olhando para frente com expressão séria
Messi tem retrospecto equilibrado em estreia contra campeãs mundiais (Sebastian Frej/Getty Images)
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A semifinal da Copa do Mundo de 2026 reserva um encontro inédito para Lionel Messi. Na quarta-feira (15), às 16h, em Atlanta, o astro argentino enfrentará a Inglaterra pela primeira vez em sua carreira.

Ao longo de mais de 200 partidas pela seleção argentina, Messi já enfrentou seis de sete seleções campeãs mundiais (a oitava é a própria Argentina). Contra essas equipes, o argentino tem retrospecto equilibrado: são três vitórias e três derrotas. Messi venceu nas estreias contra Itália, Alemanha e França, mas perdeu nas de  Brasil, Uruguai e Espanha.

Agora, Messi enfrentará os ingleses pela primeira vez. O confronto direto com a Inglaterra traz um cenário desfavorável para a Argentina. As equipes se enfrentaram 14 vezes, com apenas três vitórias argentinas, cinco empates e seis vitórias inglesas.

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O último trinfo da albiceleste aconteceu em 1986, nas quartas de final da Copa do Mundo do México, em um duelo que ficou marcado pelo episódio da “La Mano de Dios”. A Argentina venceu a partida e conquistou, naquele torneio, o segundo título mundial de sua história. 

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O encontro mais recente entre as duas seleções foi em um amistoso em 2005, quando a Inglaterra venceu por 3 a 2. Na época, Messi tinha 18 anos e não foi convocado para a seleção argentina.

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