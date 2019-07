Messi desabafa: ‘Essa Copa América está armada para o Brasil’

Em um tom bastante incomum em sua carreira, o astro Lionel Messi desabafou depois da vitória sobre o Chile que deu à Argentina o terceiro lugar da Copa América, na Arena Corinthians, em São Paulo. Expulso depois de desentendimento com o chileno Gary Medel, que também recebeu o cartão vermelho, o camisa 10 voltou a reclamar da arbitragem na semifinal contra o Brasil e disse que o torneio está “armado” para os anfitriões.

O craque nem sequer voltou ao gramado para recolher sua medalha. “Não fui à premiação porque nós não temos de ser parte desta corrupção. Nos faltaram com respeito durante toda a Copa. Não nos deixaram chegar à final”, desabafou, na zona mista.

“Sem dúvidas, lamentavelmente, creio que está armado para o Brasil. Tomara que os árbitros e o VAR não interfiram e que o Peru possa competir, porque tem time pra isso. Mas vai ser difícil”, disse, sobre a final do torneio, marcada para este domingo, 7, no Maracanã. Messi acredita que suas reclamações contra o VAR na semifinal pesaram para que ele fosse expulso. “O que eu disse no outro jogo talvez tenha influenciado. Com um cartão amarelo ele resolveria tudo.”

Após a derrota para o Brasil na semifinal, o camisa 10 já havia reclamado muito da arbitragem e afirmou que o Brasil foi beneficiado na partida. “Todos os lances bobos iam para eles. Cartões amarelos para a gente. Jogadas claras que não foram revistas pelo VAR. Várias faltas bobas, pênaltis, foram marcados nessa Copa América pelo VAR e não foram revistas hoje.”