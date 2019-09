Messi celebra vitória da Argentina na Copa do Mundo de basquete

Nesta sexta-feira, 13, a seleção argentina bateu a França por 80 a 66 e garantiu vaga na final da Copa do Mundo de basquete pela primeira vez em 17 anos. Fã do esporte, Lionel Messi acompanhou a partida, e por meio de sua conta oficial no Instagram, celebrou o feito de seus compatriotas.

O camisa 10 do Barcelona publicou um vídeo assistindo à comemoração dos jogadores, e na legenda, não escondeu sua empolgação. “À final!! Impressionante!!! Felicitações mais uma vez, rapazes!!! Vamos, Argentina!”, escreveu.

Quem também se manifestou por meio das redes sociais foi Manu Ginobili, um dos maiores jogadores de basquete da história da Argentina. “Esse rapaz, o da foto, é um extraterrestre! Não pode ser! Que momento incrível nós argentinos vivemos em Pequim. Realmente inesquecível!”, declarou, se referindo à Luis Scola, um dos principais jogadores da partida desta sexta.