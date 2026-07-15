Messi assume artilharia da Copa do Mundo mesmo sem marcar contra a Inglaterra

Lionel Messi assumiu a artilharia da Copa do Mundo de 2026 mesmo sem marcar gols na vitória da Argentina sobre a Inglaterra por 2 a 1 nesta quarta-feira (15).

O argentino chegou aos mesmos oito gols de Kylian Mbappé, que também não marcou na derrota da França por 2 a 0 para a Espanha, na terça-feira (14). No entanto, Messi leva vantagem no primeiro critério de desempate definido pela Fifa: o número de assistências.

Com os dois passes para gol na partida contra os ingleses, o camisa 10 argentino chegou a quatro assistências e ultrapassou Mbappé, que tem três. Pelo regulamento da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, a Fifa considera as assistências e, em seguida, o menor número de minutos em campo como critérios de desempate.

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Caso Messi e Mbappé terminem a competição empatados em número de passes para o gol, o francês provavelmente levará vantagem no segundo critério de desempate. Mesmo que Mbappé também tenha mais uma partida pela frente, pois disputará o terceiro lugar contra a Inglaterra, Messi acumula mais minutos em campo por ter disputado duas prorrogações nesta Copa, contra Cabo Verde e Suíça, que acrescentaram 60 minutos à sua campanha.

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Além de liderar a artilharia da atual edição, Messi é o também o jogador com maior número de gols e assistências da história das Copas do Mundo. O argentino soma 21 gols e 12 assistências em seis participações no torneio.