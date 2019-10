Messi abre o jogo sobre apelido de Deus, Neymar e aposentadoria

Aos 32 anos, Lionel Messi vem deixando cada vez mais de lado a faceta tímida, de homem de poucas ou nenhuma palavra, que o acompanhou na maior parte da carreira. O atacante do Barcelona concedeu entrevista à rádio catalã RAC1, publicada nesta quarta-feira, 9, na qual falou sobre diversos assuntos, como religião, problemas com o fisco espanhol, sua amizade com Neymar e planos de aposentadoria.

Chamado de “D10S” pela torcida do Barcelona, uma brincadeira com o número 10 e a palavra “Deus” em espanhol, o argentino disse que, na verdade, rejeita o apelido. “Não gosto que me comparem com Deus. É muito exagerado, não quero que os meus filhos ouçam porque eles copiam tudo. Não é bom ouvirem algo assim.”

O jogador falou também sobre Neymar, um dos seus grandes amigos na profissão. Messi temeu que o brasileiro acabasse acertando uma transferência para o rival Real Madrid neste verão europeu.

“Sinceramente, pensei a certa altura, sobretudo neste mercado, que se Neymar não viesse para o Barcelona, iria para o Real Madrid, porque pensei que ele tinha vontade de sair do Paris Saint-Germain. Neymar tinha demonstrado o desejo de uma mudança, e eu achava que Florentino Pérez e o Real Madrid iam fazer alguma coisa para levá-lo”, afirmou.

Messi acredita que Neymar se arrependeu da decisão de deixar o Barcelona em 2017, quando o PSG pagou a multa rescisória no valor recorde de 222 milhões de euros. “Acho que rapidamente ele se deu conta que tinha se equivocado. Neymar é um dos melhores jogadores do mundo, um jogador desequilibrante, diferente, e obviamente tê-lo na nossa equipe teria nos dado mais chances de alcançar nossos objetivos”, elogiou.

“Mas também entendo que Ney não era só visto pela parte esportiva, mas por tudo que o cerca, pela maneira como foi embora”, justificou Messi, admitindo que “havia muitos sócios (do Barça) que não queriam que ele voltasse por tudo que tinha acontecido”.

Além disso, o ídolo do Barcelona respondeu se, um dia, já pensou em seguir o exemplo de Neymar e também deixar o clube catalão. “Com o problema com a receita espanhola em 2013/14, me passou pela cabeça sair, não por querer deixar o Barça, mas para sair de Espanha. Sentia que estava sendo maltratado, não queria continuar. Não tive nenhuma oferta porque todos sabiam que a minha ideia era continuar aqui”, afirmou.

Messi revelou também que já pensa em aposentadoria, mas evitou cravar uma idade exata para sua despedida dos gramados. “Vou medindo isso a cada ano, vejo se estou bem ou mal, se posso continuar ou não. Entramos numa idade onde as coisas começam a custar, é normal e lógico. Posso dizer que vou me aposentar aos 35, 36. Mas posso chegar a essa idade e já mal me mexer”, completou.