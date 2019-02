Mesmo sem desfalques, técnico não confirma escalação do Náutico

O técnico Waldemar Lemos tem motivos de sobra para comemorar a situação do Náutico no Campeonato Brasileiro. No terceiro lugar da Série B, com uma vantagem de seis pontos para o quinto colocado, o Timbu é um dos poucos times que está com o departamento médico vazio e terá força máxima para a reta final da competição.

Apenas com o zagueiro Ronaldo Alves de fora, o comandante alvirrubro apenas confirmou a permanência de Diego Bispo no time titular. Já o resto da equipe será conhecida minutos antes da partida deste sábado, contra o ASA, no estádio Coaracy Fonseca.

Waldemar Lemos não revelou se realmente mudará o setor ofensivo da equipe, uma vez que Elton vem se destacando nos treinamentos e poderá tomar a vaga de Waldemar. Para o técnico, o momento é de conhecer o adversário para escalar o melhor time possível. ‘Ainda temos que estudar o adversário e observar nossos atletas, mas a princípio não devemos ter mudanças.’

Já o meia Eduardo Ramos, que foi poupado de vários treinos ao longo da semana, minimizou as dores que sentiu e garantiu que estará em campo neste fim de semana. ‘Não tem problema. Foi só uma dorzinha muscular, mas está tudo bem. Espero estar bem para fazer um grande jogo e ajudar a equipe.’

Nesta quinta-feira, o Timbu realizou atividades técnicas no centro de treinamento do clube, priorizando o posicionamento defensivo nas jogadas de bola parada e as finalizações. Agora, a equipe seguirá para Alagoas, onde ficará concentrada até a partida deste sábado.