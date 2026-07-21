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Esporte

Mercado da bola: confira as principais transferências envolvendo sul-americanos

Jogadores brasileiros e argentinos estão movimentando cifras milionárias

Por Gabriel Bussolotti Silveira 21 jul 2026, 15h55
Bruno Guimarães e Julián Álvarez atuando na Copa do Mundo de 2026
Bruno Guimarães e Julián Álvarez atuando na Copa do Mundo de 2026 (Steph Chambers - FIFA/FIFA/ Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/Getty Images)
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O mercado da bola está quente após o fim da Copa do Mundo de 2026. Assim como em outras edições do maior torneio de seleções do Mundo, diversos jogadores se destacaram na competição disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Entre diversos nomes, alguns atletas brasileiros e latinos estão chamando a atenção de clubes pelo mundo. Confira os principais jogadores sul-americanos que podem movimentar o mercado:

Bruno Guimarães

Apesar de ter perdido o pênalti no jogo em que o Brasil foi eliminado, Bruno Guimarães saiu com saldo positivo da Copa. Destacando-se pela seleção e por seu clube – o Newcastle –, o jogador chamou a atenção do Arsenal, o atual campeão da Premier League. 

O time londrino teve uma proposta recusada de 65 milhões de libras (442 milhões de reais) e, segundo o jornalista Ben Jacobs, planeja oferecer 70 milhões de libras (476 milhões de reais) pelo atleta. O Arsenal, de acordo com a imprensa inglesa, já chegou a um acordo em relação aos valores do contrato com Bruno Guimarães.

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Julian Alvarez

O argentino Julián Álvarez, ainda que tenha feito uma Copa apagada, é um dos melhores jogadores do mundo atualmente. Defendendo o Atlético de Madrid, ele já foi sondado por alguns clubes como Real Madrid e, principalmente, o Barcelona.

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O clube da Catalunha já fez diversas ofertas que chegaram a 100 milhões de euros (580 milhões de reais) e os Colchoneros recusaram. Álvarez, em um caminho oposto ao seu time, recusou uma proposta de renovação. Nesta semana, o presidente do Barcelona declarou publicamente que o atacante tem até o final deste mês para convencer o Atlético de Madrid. Caso contrário, a transferência seria melada.

Brasileiros que não disputaram a Copa

Brasileiros que não estavam presentes na Copa também estão movimentando o mercado. O volante João Gomes, ex-Flamengo, deixou o Wolverhampton rumo ao atual campeão da Liga Europa, o Aston Villa, por 38 milhões de libras (258 milhões de reais). Além dele, o atacante Marcos Leonardo, da base do Santos, transferiu-se do Al-Hilal para o Ajax por 25 milhões de euros (145 milhões de reais).

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