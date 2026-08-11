Memphis Depay deixa o Corinthians após menos de dois anos no clube

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O Corinthians anunciou que não renovará o contrato do atacante Memphis Depay, que havia sido contratado em 2024. A decisão, comunicada oficialmente pelo clube, foi motivada pela necessidade de preservar a saúde financeira da instituição. Depay disputou 79 partidas, marcou 20 gols e conquistou três títulos. O presidente dará coletiva em breve.

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O Corinthians anunciou nesta terça-feira, 11, que seu jogador Memphis Depay não renovará seu contrato com o clube. O atacante havia sido contratado em 2024 e participou de 79 partidas com o time. De acordo com comunicado oficial do clube, o motivo principal para a saída do jogador foi por causa da “saúde financeira” da instituição.

Memphis foi contratado em setembro de 2024 para atuar como atacante no elenco do clube. Ele participou de 79 partidas e marcou 20 gols no total. Além disso, conquistou o Paulistão, a Copa do Brasil e a Supercopa Rei durante sua passagem pelo time. A instituição deixou claro que “estas conquistas certamente permanecem como parte fundamental da história do Corinthians”.

Como motivo principal, a instituição explicou que Depay trata-se de um atleta diferenciado, e que motivos “exclusivamente financeiros” e o compromisso com a gestão do clube os levaram a tomar essa decisão. De acordo com comunicado, tendo em vista as obrigações financeiras atuais e futuras, o Corinthians entendeu que “um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição”.

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Veja abaixo a nota oficial do clube:

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“O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis.

Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao jogador Memphis Depay e a toda sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível.

Ao atleta, em especial, o Clube é eternamente grato pela dedicação e pelos resultados alcançados ao longo de sua trajetória conosco, que incluem 79 jogos disputados, 20 gols marcados e, sobretudo, a conquista de três títulos importantes: o Paulistão e a Copa do Brasil, em 2025; e a Supercopa Rei, em 2026. Estas conquistas certamente permanecem como parte fundamental da história do Corinthians.

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Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado.

A Diretoria reconhece e valoriza ainda os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta.

Contudo, após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do Clube.

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Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição.

Reconhecemos que esta foi uma decisão difícil, mas, sem dúvidas, necessária para o futuro do Sport Club Corinthians Paulista.

Para esclarecer eventuais dúvidas e discutir este assunto de maneira mais detalhada, o Clube organizará uma entrevista coletiva, nos próximos dias, na qual o presidente Osmar Stabile estará à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.

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Agradecemos a compreensão de todos e continuaremos trabalhando para que o Corinthians siga forte, sólido e vencedor.

Atenciosamente,

Osmar Stabile

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Presidente

Sport Club Corinthians Paulista”.