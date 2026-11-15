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Esporte

‘Melhor que Messi e CR7 na mesma idade’: craques se rendem ao talento de Lamine Yamal

Aos 19 anos, jogador espanhol é apontado como sucessor das lendas do futebol

Por Flávio Monteiro 15 nov 2026, 11h00
Jovem jogador de futebol com cabelo encaracolado, vestindo uniforme azul-turquesa do Barcelona, aplaudindo com as mãos juntas, em campo com torcida desfocada ao fundo
Lamine Yamal (Mateo Villalba/Getty Images)
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Foram necessárias apenas quatro temporadas como profissional para que Lamine Yamal marcasse seu nome na história do futebol. Com apenas 19 anos de idade, o precoce talento espanhol é um dos poucos atletas a terem no currículo os troféus da Copa do Mundo e da Eurocopa, além de três títulos do Campeonato Espanhol pelo Barcelona, sendo protagonista em todas as conquistas. Rapido e insinuante, o atacante tem sido comparado aos maiores jogadores da história — com muitos apontando que ele pode estar em um patamar superior.

“Yamal faz coisas em campo que nunca vi um garoto de 19 anos fazer. Joguei contra (Lionel) Messi e Cristiano Ronaldo quando eram jovens e, naquela idade, eles atuavam muito mais abertos do que ele hoje. Acho que está mais avançado do que eles na mesma idade”, afirmou o ex-capitão da Seleção Inglesa, Steven Gerrard.

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Essa visão é compartilhada por outras lendas do esporte, como o ex-zagueiro Rio Ferdinand, que enxerga o potencial de Yamal podendo ser melhor do que o da dupla que dominou o futebol mundial por anos. “Pelo conjunto do que já apresentou aos 17 anos, ninguém fez o mesmo. Talvez Pelé tenha conseguido, mas eu não vi Pelé jogar”, disse.

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Até mesmo Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores de todos os tempos, se rendeu ao atacante. “Messi e eu fizemos história, e agora é a vez de Lamine Yamal. O que ele já demonstrou sendo tão jovem é extraordinário”, declarou ao site da FIFA, em março, em um claro reconhecimento da posição do jovem como seu herdeiro na Catalunha.

Embora os desavisados possam acreditar que as comparações são exageradas, a verdade é que as marcas alcançadas por Messi, Ronaldo e Yamal até os 19 anos são mais favoráveis ao espanhol, que já conta com 234 jogos e 86 gols. Nessa idade, Messi havia disputado apenas 51 partidas e feito 13 gols. Ronaldo, por sua vez, tinha 53 jogos e 6 gols.

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O grande desafio agora é saber se Yamal conseguirá sustentar seu desempenho por um longo período. A história do futebol já mostrou que um início precoce e avassalador não garante longevidade no mais alto nível, principalmente quando há lesões recorrentes. Neymar, Ronaldo Fenômeno e Michael Owen são exemplos de jogadores que despontaram muito jovens, alcançaram patamares extraordinários, mas tiveram suas trajetórias marcadas por problemas físicos que dificultaram a manutenção da regularidade.

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