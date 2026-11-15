‘Melhor que Messi e CR7 na mesma idade’: craques se rendem ao talento de Lamine Yamal

Foram necessárias apenas quatro temporadas como profissional para que Lamine Yamal marcasse seu nome na história do futebol. Com apenas 19 anos de idade, o precoce talento espanhol é um dos poucos atletas a terem no currículo os troféus da Copa do Mundo e da Eurocopa, além de três títulos do Campeonato Espanhol pelo Barcelona, sendo protagonista em todas as conquistas. Rapido e insinuante, o atacante tem sido comparado aos maiores jogadores da história — com muitos apontando que ele pode estar em um patamar superior.

“Yamal faz coisas em campo que nunca vi um garoto de 19 anos fazer. Joguei contra (Lionel) Messi e Cristiano Ronaldo quando eram jovens e, naquela idade, eles atuavam muito mais abertos do que ele hoje. Acho que está mais avançado do que eles na mesma idade”, afirmou o ex-capitão da Seleção Inglesa, Steven Gerrard.

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Essa visão é compartilhada por outras lendas do esporte, como o ex-zagueiro Rio Ferdinand, que enxerga o potencial de Yamal podendo ser melhor do que o da dupla que dominou o futebol mundial por anos. “Pelo conjunto do que já apresentou aos 17 anos, ninguém fez o mesmo. Talvez Pelé tenha conseguido, mas eu não vi Pelé jogar”, disse.

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Até mesmo Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores de todos os tempos, se rendeu ao atacante. “Messi e eu fizemos história, e agora é a vez de Lamine Yamal. O que ele já demonstrou sendo tão jovem é extraordinário”, declarou ao site da FIFA, em março, em um claro reconhecimento da posição do jovem como seu herdeiro na Catalunha.

Embora os desavisados possam acreditar que as comparações são exageradas, a verdade é que as marcas alcançadas por Messi, Ronaldo e Yamal até os 19 anos são mais favoráveis ao espanhol, que já conta com 234 jogos e 86 gols. Nessa idade, Messi havia disputado apenas 51 partidas e feito 13 gols. Ronaldo, por sua vez, tinha 53 jogos e 6 gols.

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O grande desafio agora é saber se Yamal conseguirá sustentar seu desempenho por um longo período. A história do futebol já mostrou que um início precoce e avassalador não garante longevidade no mais alto nível, principalmente quando há lesões recorrentes. Neymar, Ronaldo Fenômeno e Michael Owen são exemplos de jogadores que despontaram muito jovens, alcançaram patamares extraordinários, mas tiveram suas trajetórias marcadas por problemas físicos que dificultaram a manutenção da regularidade.