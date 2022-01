Melhor jogadora de 2021, Putellas mostra a força do futebol feminino

A espanhola Alexia Putellas vive grande momento na carreira. Vencedora da Bola de Ouro, em novembro do ano passado, ela também conquistou nesta segunda-feira, 17, o prêmio Fifa The Best de melhor jogadora de futebol do mundo em 2021.

No Barcelona desde os 17 anos e com contrato até 2024, ela é atualmente uma das estrelas do jogo e tem sido referência na modalidade que busca inspirar novas atletas.

A capitã do Barça começou a praticar futebol aos seis anos de idade e ainda na escola entrou nos infantis do Sabadell. Em seguida foi para o Levante, time da cidade de Valência. Foi na temporada de 2012/13 que Alexia assinou contrato com o Barcelona para atuar nas categorias de base e, mais tarde, no time profissional, onde está até hoje.

No time espanhol, ela chegou a disputar alguns campeonatos importantes, como o Europeu, em 2013 e 2017, e o Mundial de Clubes, em 2015 e 2019. Pela seleção espanhola, também conta com boas aparições, com 23 gols em 93 partidas.

Putellas se tornou peça fundamental na equipe do Barcelona que conquistou a tríplice coroa na última temporada, com os títulos da Liga dos Campeões, Copa da Rainha e Campeonato Espanhol. Na liga nacional, a jogadora atuou em 31 jogos, balançou a rede em 18 oportunidades e deu 10 assistências.

A jogadora usa a visibilidade para reivindicar mais investimentos no futebol feminino. Em 2018, a atleta, associada ao Smartfootball e com apoio do departamento feminino do Barcelona, lançou a primeira edição do Alexia Putellas International Camp, projeto criado justamente para dar apoio e infraestrutura a jogadoras de base durante as férias de verão.

Em entrevista ao canal da organização, a jogadora reafirmou seu compromisso com a modalidade. “Somos uma geração que tem que dar um passo à frente para que o futebol feminino se desenvolva mais rápido”, disse.

Com o prêmio, Putellas reafirma ao mundo toda a sua habilidade com a bola – mas, acima de tudo, prova o futebol feminino merece ser mais valorizado.