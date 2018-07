Melhor da história? Golden State Warriors agora conta com 5 estrelas

O Golden State Warriors surpreendeu e anunciou na última segunda-feira a contratação do pivô DeMarcus Cousins, que estava no New Orleans Pelicans. O pivô de 27 anos irá receber pouco mais de 20 milhões de reais (5,3 milhões de dólares) em contrato válido por uma temporada.

Cousins é considerado o melhor jogador da posição de pivô, foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2016. Pelo destaque, esperado que ele assinasse com algum time recebendo salário superior a 130 milhões de reais (35 milhões de dólares) por ano. A barganha agora deixa os Warriors com cinco titulares que participaram do jogo das estrelas, feito inédito na história da NBA.

O Golden State também anunciou a renovação com o ala Kevin Durant por pelo menos mais um ano, recebendo mais de 115 milhões de reais (30 milhões de dólares).

Confira o quinteto titular do Golden State Warriors:

Stephen Curry – armador

Klay Thompson – ala-armador

Kevin Durant – ala

Draymond Green – ala-pivô

DeMarcus Cousins – pivô