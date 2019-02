Meio-campo Oscar diz que só título do Mundial Sub-20 interessa a brasileiros

O meio-campo Oscar, do Internacional, ressaltou nesta sexta-feira a importância para o Brasil da conquista do pentacampeonato do Mundial Sub-20 na Colômbia.

“Para mim o importante aqui é ganhar o título”, declarou à imprensa o jogador pouco antes da estreia brasileira na competição, pelo Grupo E, que também tem Áustria, Egito e Panamá.

Oscar, considerado um jogador hábil, inteligente e de bom passe, está entre os titulares de Ney Franco para o jogo desta sexta-feira à noite contra o Egito em Barranquilla.

Os brasileiros apresentam uma equipe parecida com a que conquistou o Sul-Americano do Peru-2011 ao golear o Uruguai por 6-0 na final disputada em Arequipa (sul).

Mas a seleção não terá Neymar e Lucas, as duas principais figuras de Ney Franco, que recentemente disputaram a Copa América da Argentina.

A equipe brasileira que enfrentará os egípcios terá Gabriel – Danilo, Bruno Uvini (capitão), Juan, Gabriel Silva – Fernando, Casemiro, Oscar, Alan Patrick – Philippe Coutinho e Willian.

No Mundial Sub-20 disputado desde 1977, o Brasil conquistou os títulos das edições de 1983, 1985, 1993 e 2003.