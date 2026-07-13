🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Meio-campista francês manda recado aos espanhóis: ‘Não temos medo de ninguém’

Às vésperas da semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha, Adrien Rabiot responde às provocações do jovem Lamin Yamal

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 18h58 | Atualizado em 13 jul 2026, 19h11
Jogador de futebol com camisa verde-água e número 14, cabelo penteado para trás, olhando para a direita, em campo com torcida desfocada ao fundo
Rabiot, da França, na partida das quartas de final da Copa do Mundo contra Marrocos, no Boston Stadium -  (Michael Regan/ FIFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Meio-campista francês manda recado aos espanhóis: ‘Não temos medo de ninguém’ Priorizar nos meus resultados Google

O meio-campista da seleção francesa Adrien Rabiot afirmou nesta segunda-feira, 13, véspera da semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha, que os ‘Bleus’ não temem nenhum adversário. “Não temos medo de ninguém, evidentemente”, disse Rabiot sobre o duelo de terça-feira, 14, em Arlington, no Texas. “Dado o nosso caminho até aqui, acho que chegamos à semifinal nas melhores condições possíveis.”

Desta forma, o volante francês respondeu ao atacante espanhol Lamine Yamal, que na sexta-feira passada iniciou a troca de farpas através da imprensa. “Se a França tem alguém a temer, somos nós”, disse Yamal, que completou 19 anos nesta segunda-feira, ao canal de televisão espanhol TVE. “Fomos nós que os eliminamos da última vez. Vamos ver o que acontece.”

O craque do Barcelona acrescentou: “Há duas opções: ou eles chegam a três finais consecutivas da Copa do Mundo, ou nós os vencemos três vezes seguidas. Veremos o que acontece. Não temos nenhum medo”.

Rabiot, pilar do meio-campo da França, também afirmou que “não haverá nenhum plano anti-Yamal”, carrasco dos ‘Bleus’ nas semifinais da Eurocopa de 2024 (2 a 1) e da Liga das Nações da Uefa em 2025 (5 a 4). “Estamos focados na seleção espanhola, não em apenas um jogador”, explicou o francês. “Sabemos que eles são perigosos em todos os aspectos, seja no ataque, na posse de bola, nos espaços curtos perto da área e no jogo coletivo. Então, temos que nos concentrar nisso, e não necessariamente em um jogador específico.”

Siga
Continua após a publicidade

Rabiot também destacou a “osmose” e a “coesão” dentro da seleção francesa. “Nós nos damos bem. Fora de campo, tudo funciona muito bem, e acho que isso representa uma grande parte desse sucesso. Há também coisas que nos uniram, por exemplo, as dificuldades que o treinador enfrentou [Didier Deschamps perdeu a mãe no início do torneio]”, lembrou o jogador do Milan.

(Com AFP)

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Esporte
Futebol
Seleção de Futebol da Espanha
Seleção de Futebol da França
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).