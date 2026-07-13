Meio-campista francês manda recado aos espanhóis: ‘Não temos medo de ninguém’

O meio-campista da seleção francesa Adrien Rabiot afirmou nesta segunda-feira, 13, véspera da semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha, que os ‘Bleus’ não temem nenhum adversário. “Não temos medo de ninguém, evidentemente”, disse Rabiot sobre o duelo de terça-feira, 14, em Arlington, no Texas. “Dado o nosso caminho até aqui, acho que chegamos à semifinal nas melhores condições possíveis.”

Desta forma, o volante francês respondeu ao atacante espanhol Lamine Yamal, que na sexta-feira passada iniciou a troca de farpas através da imprensa. “Se a França tem alguém a temer, somos nós”, disse Yamal, que completou 19 anos nesta segunda-feira, ao canal de televisão espanhol TVE. “Fomos nós que os eliminamos da última vez. Vamos ver o que acontece.”

O craque do Barcelona acrescentou: “Há duas opções: ou eles chegam a três finais consecutivas da Copa do Mundo, ou nós os vencemos três vezes seguidas. Veremos o que acontece. Não temos nenhum medo”.

Rabiot, pilar do meio-campo da França, também afirmou que “não haverá nenhum plano anti-Yamal”, carrasco dos ‘Bleus’ nas semifinais da Eurocopa de 2024 (2 a 1) e da Liga das Nações da Uefa em 2025 (5 a 4). “Estamos focados na seleção espanhola, não em apenas um jogador”, explicou o francês. “Sabemos que eles são perigosos em todos os aspectos, seja no ataque, na posse de bola, nos espaços curtos perto da área e no jogo coletivo. Então, temos que nos concentrar nisso, e não necessariamente em um jogador específico.”

Continua após a publicidade

Rabiot também destacou a “osmose” e a “coesão” dentro da seleção francesa. “Nós nos damos bem. Fora de campo, tudo funciona muito bem, e acho que isso representa uma grande parte desse sucesso. Há também coisas que nos uniram, por exemplo, as dificuldades que o treinador enfrentou [Didier Deschamps perdeu a mãe no início do torneio]”, lembrou o jogador do Milan.

(Com AFP)

Publicidade