Meia Fabbro, ex-Atlético-MG, é extraditado sob acusação de abuso sexual

O argentino naturalizado paraguaio Jonathan Fabbro, volante com passagem breve pelo Atlético-MG, foi extraditado na quinta-feira do México para seu país de nascimento, onde será julgado por acusação de abuso sexual contra uma menor de idade.

A Procuradoria Geral da República (PGR) argentina informou que Jonathan contava com uma “notificação vermelha” publicada pela Secretaria Geral da Interpol, a pedido do Escritório Central Nacional da Argentina,o que possibilitou a sua extradição.

Fabbro, de 36 anos, foi acusado no ano passado de abusar de sua sobrinha e afilhada entre os 6 e 11 anos de idade. Em dezembro, foi preso no estado de Puebla, mas apenas hoje aconteceu a sua extradição. O meio-campista tinha sido afastado da equipe mexicana do Lobos BUAP no ano passado, como consequência da acusação, que significou virtualmente o fim da sua carreira profissional.

De acordo com o comunicado da Procuradoria, a transferência do jogador foi realizada hoje no Aeroporto Internacional da Cidade do México, onde pessoal da Interpol ligado à Agência de Investigação Criminal fazia a custódia do atleta, que o entregou aos policiais argentinos.

Fabbro chegou a defender a seleção paraguaia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, na qual marcou quatro gols. Foi campeão da Taça Libertadores da América pelo Once Caldas-COL, em 2004, e dois anos depois foi contratado pelo Atlético-MG, onde ficou por apenas seis meses e entrou poucas vezes em campo. Meia bastante habilidoso, viveu o auge de sua carreira no Cerro Porteño, do Paraguai, entre 2011 e 2016.

Fabbro namora há vários anos a modelo paraguaia Larissa Riquelme, que ganhou fama por suas aparições nas arquibancadas na Copa de 2010. Em diversas entrevistas, Larissa disse acreditar na inocência do jogador. Ela alega que a sobrinha de Fabbro inventou o caso de abuso para prejudicá-lo.

(Com agência EFE)