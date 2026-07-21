Meia argentino reclama de ‘teorias da conspiração’ contra a equipe

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Rodrigo De Paul, meio-campista da Argentina, desabafou após a derrota na final da Copa do Mundo, criticando “teorias da conspiração” contra sua seleção. Ele expressou a dor da perda, mas reafirmou o orgulho de ser argentino, destacando a resiliência da equipe e a paixão da torcida frente àqueles que “esperavam pela queda”.

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O meio-campista argentino Rodrigo De Paul reclamou de ‘teorias da conspiração’ contra a equipe, em postagem feita nesta segunda-feira, 20. Um dia após ser derrotado para Espanha na final da Copa do Mundo, o companheiro de Messi, em suas redes sociais, ainda criticou a postura dos rivais em relação a torcida contra sua seleção.

A Argentina protagonizou uma campanha um tanto épica na edição da Copa deste ano. A equipe sul-americana conseguiu duas viradas inesperadas – contra o Egito e Inglaterra – e foi para prorrogação em jogos emocionantes – enfrentando Cabo Verde, Suíça e Espanha. Apesar da dificuldade dos confrontos, a Albiceleste parecia sempre achar forças de reação para vencer seus jogos. A título de exemplo, até a final, a Argentina tinha feito 66% de seus gols nos últimos 15 minutos do tempo normal.

Por conta desse caráter inesperado das partidas e de polêmicas envolvendo a arbitragem, a equipe de Lionel Messi virou alvo de ‘teorias da conspiração’. Segundo um grupo de pessoas, a Fifa estava manipulando o campeonato para a Argentina ser campeã. Apesar de nunca ter sido comprovada, essa especulação ganhou força, o que levou De Paul criticar a postura dos rivais:

“Hoje, vejo quantas pessoas esperavam por essa queda, espalhando teorias da conspiração infundadas ao longo da Copa apenas para aliviar a própria dor de não poder vivenciar o que nós, argentinos, estávamos vivendo — porque nossos sorrisos as incomodam, porque nosso jeito as irrita…”

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Ainda que a teoria sobre a Argentina tenha se difundido, a seleção sul-americana perdeu para a Espanha na final por 1 a 0 e ficou com o vice-campeonato. Nesta segunda-feira, De Paul expôs seus sentimentos após a derrota sofrida. Confira o texto na íntegra:

“A dor mais profunda vem de não conseguir trazer o troféu da Copa do Mundo de volta ao nosso país mais uma vez, pois, se alguém merecia vivenciar essa sensação novamente, esse alguém era você.

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Mas, à medida que as horas passam, percebo que o vínculo que você tem com esta seleção vai muito além do troféu em si — e é nisso que me apego para superar este momento.

Hoje, vejo quantas pessoas esperavam por essa queda, espalhando teorias da conspiração infundadas ao longo da Copa apenas para aliviar a própria dor de não poder vivenciar o que nós, argentinos, estávamos vivendo — porque nossos sorrisos as incomodam, porque nosso jeito as irrita… Mas tudo isso só serviu para reafirmar que a paixão e o amor pela nossa camisa são capazes de superar qualquer coisa.

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Vai doer por muito tempo, mas hoje, mais do que nunca, tenho orgulho de ser ARGENTINO.”