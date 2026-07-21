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Esporte

Meia argentino reclama de ‘teorias da conspiração’ contra a equipe

O camisa 7 da seleção vice-campeã ainda criticou a postura dos rivais

Por Gabriel Bussolotti Silveira 21 jul 2026, 11h02
Rodrigo De Paul antes do jogo da final da Copa do Mundo
Rodrigo De Paul antes do jogo da final da Copa do Mundo (Justin Setterfield/Getty Images)
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O meio-campista argentino Rodrigo De Paul reclamou de ‘teorias da conspiração’ contra a equipe, em postagem feita nesta segunda-feira, 20. Um dia após ser derrotado para Espanha na final da Copa do Mundo, o companheiro de Messi, em suas redes sociais, ainda criticou a postura dos rivais em relação a torcida contra sua seleção.

A Argentina protagonizou uma campanha um tanto épica na edição da Copa deste ano. A equipe sul-americana conseguiu duas viradas inesperadas – contra o Egito e Inglaterra – e foi para prorrogação em jogos emocionantes – enfrentando Cabo Verde, Suíça e Espanha. Apesar da dificuldade dos confrontos, a Albiceleste parecia sempre achar forças de reação para vencer seus jogos. A título de exemplo, até a final, a Argentina tinha feito 66% de seus gols nos últimos 15 minutos do tempo normal.

Por conta desse caráter inesperado das partidas e de polêmicas envolvendo a arbitragem, a equipe de Lionel Messi virou alvo de ‘teorias da conspiração’. Segundo um grupo de pessoas, a Fifa estava manipulando o campeonato para a Argentina ser campeã. Apesar de nunca ter sido comprovada, essa especulação ganhou força, o que levou De Paul criticar a postura dos rivais:

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“Hoje, vejo quantas pessoas esperavam por essa queda, espalhando teorias da conspiração infundadas ao longo da Copa apenas para aliviar a própria dor de não poder vivenciar o que nós, argentinos, estávamos vivendo — porque nossos sorrisos as incomodam, porque nosso jeito as irrita…”

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Ainda que a teoria sobre a Argentina tenha se difundido, a seleção sul-americana perdeu para a Espanha na final por 1 a 0 e ficou com o vice-campeonato. Nesta segunda-feira, De Paul expôs seus sentimentos após a derrota sofrida. Confira o texto na íntegra:

“A dor mais profunda vem de não conseguir trazer o troféu da Copa do Mundo de volta ao nosso país mais uma vez, pois, se alguém merecia vivenciar essa sensação novamente, esse alguém era você.

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Mas, à medida que as horas passam, percebo que o vínculo que você tem com esta seleção vai muito além do troféu em si — e é nisso que me apego para superar este momento.

Hoje, vejo quantas pessoas esperavam por essa queda, espalhando teorias da conspiração infundadas ao longo da Copa apenas para aliviar a própria dor de não poder vivenciar o que nós, argentinos, estávamos vivendo — porque nossos sorrisos as incomodam, porque nosso jeito as irrita… Mas tudo isso só serviu para reafirmar que a paixão e o amor pela nossa camisa são capazes de superar qualquer coisa.

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Vai doer por muito tempo, mas hoje, mais do que nunca, tenho orgulho de ser ARGENTINO.”

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Argentina
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