Medina perde na semifinal do surfe — e Yasmin Brunet protesta nas redes

Com direito a drama nos minutos finais, o brasileiro Gabriel Medina não conseguiu chegar à final do surfe dos Jogos de Tóquio ao perder para o japonês Kanoa Igarashi no agitado mar de Tsurigasaki, a cerca de 60 quilômetros da capital. Sua esposa Yasmin Brunet, que foi impedida de acompanhá-lo no Japão, sofreu em casa, “transmitindo” a prova e suas reações em uma live no Instagram para mais de 40.000 seguidores. No fim, ela considerou que os árbitros “roubaram” a favor do surfista da casa.

O calendário da modalidade estreante foi antecipado devido à aproximação de um tufão na costa japonesa. Campeão mundial em 2014 e 2018 e maior símbolo da chamada “Brazilian Storm (Tempestade Brasileira), Gabriel Medina foi bem nas ondas mais altas que em dias anteriores. Ele somou três notas acima de 8 no início da disputa e parecia que chegaria a uma vitória tranquila. No entanto, Kanoa Igarashi conseguiu uma manobra nota 9.33 e conseguiu virar por 17 a 16.76.

Medina ainda tentou reagir nos minutos finais, sob desesperados gritos de apoio de Yasmin vindos no Brasil, mas viu o sonho do ouro na modalidade estreante ruir. Agora, ele disputará o bronze, enquanto o finalista Igarashi aguarda seu adversário na final, que será quem passar do duelo entre o brasileiro Ítalo Ferreira, atual campeão mundial, e o australiano Owen Wright. A final masculina está programada para ocorrer as 3h46 (de Brasília).

Decepção no Instagram

Yasmin Brunet repetiu o que já havia feito na madrugada anterior e “transmitiu” a prova e suas reações para seus seguidores no Instagram. No início, a modelo e atriz, que tentou ir a Tóquio na condição de treinadora de Medina, mas teve sua credencial barrada pelo Comitê Olímpico BrasIleiro (COB), estava bastante animada, aos gritos de “vai, lindo” e piadas com o público, que chegou a ultrapassar a marca de 40.000.

No entanto, após a manobra que daria a vitória ao japonês, Yasmin começou a sair do sério. Primeiro, voltou sua frustração ao narrador oficial: “Cala a boca, cara chato”. Decretada a vitória, esbravejou contra os jurados, que, segundo ela, favoreceram o atleta da casa. “O surfe é subjetivo, fica fácil roubar”. Ela chegou a dizer que “se eu estivesse lá, não deixava roubarem” e, em seguida, pediu desculpas aos seguidores e encerrou a transmissão “para acabar não falando mais besteiras”.